Roma, spunta Allan come rinforzo per gennaio

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Roma che viene fatto questa mattina dalle frequenze di Tele Radio Stereo: si tratta di Allan, ex mediano del Napoli che da due anni gioca nell’Everton.

Il club inglese sta andando molto male in Premier League, tanto che si parla di possibile esonero di Rafa Benitez. Allan, vecchia conoscenza della Serie A che con la maglia degli azzurri si rese protagonista di stagioni ad altissimo livello, sta faticando parecchio a ripetersi anche in Inghilterra.

La Roma è a caccia di mediani di sostanza e personalità da aggiungere in rosa, e il profilo di Allan sarebbe l’ideale per caratteristiche alla squadra di Mourinho, anche se il giocatore compirà 31 anni il prossimo gennaio e non rientrerebbe quindi nel progetto tecnico che ha in mente Pinto.

L’affare sarebbe possibile in prestito per sei mesi, con ogni discorso su un futuro acquisto rimandato alla prossima estate. D’intralcio però ci sarebbe lo stipendio percepito dal brasiliano: all’Everton infatti guadagna 3 milioni e settecentomila sterline, oltre 4 milioni di euro.

Fonte: Tele Radio Stereo