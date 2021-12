“ON AIR!” – CORSI: “Se la Roma prende Kamara mi fa ben sperare per l’estate”, PIACENTINI: “Vecino? Mi tengo Villar”, ALIPRANDI: “L’uruguagio può fare il titolare con Mou”, CIARDI: “Ok la programmazione, ma occhio al presente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Vecino? Mi dicono che somigli molto a Veretout come ruolo. Non so, io non ho una notizia sul mercato, come non ce l’ha nessuno. Possiamo solo commentare quello che esce sui giornali, e ci facciamo due pianti più che due risate… Io spero che stavolta ci sorprenda Tiago Pinto, ha detto che il 90% dei nomi sono bugie. Tra questi non c’è un nome da Roma… Kamara? Se la Roma spende 25 milioni a gennaio, allora mi cominciano a far pensare che vogliono fare una buona squadra a giugno-luglio. Se non ci va bene nemmeno Kamara a 25 milioni a gennaio, non so cosa pretendere…purtroppo Pelè non è libero…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Vecino non mi sembra il profilo di giocatore sta cercando la Roma. La procura del giocatore ce l’ha Lucci. Io penso che possa andare tranquillamente alla Lazio, è quella la sua destinazione… Vecino ha avuto un buon rendimento come presenze fino al 2019. L’anno scorso ha avuto due infortuni, uno al menisco e uno al ginocchio. Nel 2020-2021 ha giocato 279 minuti…Non mi sembra il giocatore su cui investire, che ti cambia il centrocampo… Kamara invece è un profilo ottimo, ha 22 anni, è un difensore centrale che gioca anche da mediano, è uno di quei giocatori che ti manca…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma ha soli sei punti dal quarto posto, non si trova a 20 punti. E davanti non hai delle squadre con cui non puoi competere. Attenzione, perchè davanti non hai delle corazzate. La stessa Juve ha una serie infinita di problemi. Ok la programmazione, ok le scelte impopolari per il bene del futuro del club, ma attenzione al presente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Che voto darei all’operazione Vecino? Cinque…a questo punto mi tengo Vilar. Chi ti rende di più tra i due con Mourinho? Questo non lo so…se Mourinho vuole fare questo scambio, allora va bene, probabilmente pensa di farlo giocare di più di quanto fatto con Villar. Ma a me Vecino non piace, come ve lo devo dire… Se fosse uno scambio di prestiti, lo farei. Ma se fosse uno scambio di cartellini, non sarebbe conveniente per la Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se vuoi rinnovare il contratto a Zaniolo, devi farlo almeno due anni prima della scandenza, perchè se arriva a un anno dalla scadenza allora è finita… Vecino? E’ uno che ti può dare una mano, ma non mi sembra il giocatore che si cercava in estate. Il discorso è sempre lo stesso: dipende dall’alternativa. Puoi prendere di meglio? Perchè se non puoi prendere nessuno, meglio lui di niente. E’ un giocatore esperto, e non è anziano. Se prenderei Insigne a parametro zero? Chi è che non se lo prenderebbe, è un bel giocatore…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Io dico che Vecino può fare il titolare della Roma al di là dell’età, è un giocatore che ha qualità, non scherziamo…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Villar? Che vi devo dire, Mourinho non lo vede…c’è poco fare. Così come non vede Reyolds. Poi magari c’è stato qualcosa di comportamentale che non gli è andato giù… Per me per esempio meriterebbe più spazio Borja Mayoral di Shomurodov. Se lo spagnolo andrà al Cagliari poco male, ma se finisse alla Fiorentina, una squadra che sta lì vicino alla Roma in classifica, mi darebbe fastidio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La classifica della Roma è veritiera ti meriti quello che hai. C’è stato il cambio allenatore, si poteva fare qualcosa di meglio con più continuità ma è un processo di crescita e ci vuole tempo. Spero che tra un anno si possa vedere una squadra in grado di competere per i primi posti…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Dalla Roma mi aspettavo di più, anche se il valore della squadra è questo. Però Mourinho deve incidere di più in fatto di unti, la Roma deve stare più attaccata al treno Champions. Vecino non mi entusiasma, è un giocatore che in certi momenti diventa indispensabile, poi sparisce. E’ un centrocampista di difficile interpretazione del ruolo. Va bene per esperienza, ma non sarebbe un titolare per la Roma…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La forza della rosa della Roma è questa che si è vista in questa prima parte di campionato, ma io mi aspettavo qualcosa di più da Mourinho e dalle sue capacità all’interno dello spogliatoio. Vecino? Sarebbe un buon rincalzo…”

Redazione Giallorossi.net