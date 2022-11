“ON AIR!” – CORSI: “Mou sta dicendo a tutti che la squadra è rimasta sul pullman”, PRUZZO: “Fossi nella Roma proverei a prendere Boga”, PUGLIESE: “Cristante ragazzo super intelligente, anche questo incide”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho è molto deluso da tutto il gruppo. Il lavoro suo è risollevare la squadra e ce la metterà tutta, ma è molto deluso. Mou sta dicendo a tutti che la squadra è rimasta sul pullman (quello dei festeggiamenti della Conference, ndr), e nessuno è più sceso. La sua colpa è di aver pensato che potessero migliorare, ma Mancini, Ibanez, Cristante e compagnia bella, che miglioramenti potevano avere dopo Tirana? Forse non ha avuto il coraggio di mandare via tutti, non lo so, ma non so come pensava di poter migliorare questi giocatori. Se proprio volevi tenerli, dovevi comprare tre più forti di questi e metterli in panchina. Lui non ha proprio capito la storia di Solbakken, ai tempi ha detto che non gli sarebbe servito avendo già Dybala, Zaniolo e Volpato come esterni di piede sinistro. Io non voglio andare contro Pinto e dire che è scarso come i giocatori che abbiamo, però la mentalità è quella: prende giocatori per una squadra che non è la Roma, con un allenatore che vuole giocatori per una squadra che non è la Roma…”

David Rossi (Rete Sport): “Va bene tutto, coccoliamocelo, proteggiamolo dagli arbitri, ma ora è il momento che Zaniolo cominci a far vedere un po’ di ciccia, un po’ più di sostanza. Un gol in campionato mi sembra un po’ pochino…ma quanto dobbiamo aspettare che torni dall’infortunio? Altrimenti diventiamo poco credibili quando ci ergiamo a baluardo per difenderlo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “I tre migliori della Roma di questa prima parte di stagione? Direi Dybala, Smalling e…qua mi fermo. In realtà non ci sono stati tre migliori. I più deludenti? Abraham staccato. Mourinho? A oggi la mia valutazione è insufficiente, anche se non posso dimenticare tutti i problemi che ci sono stati. Ma ci sono troppe cose che non mi sono piaciute…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “In tanti sono ancora schierati con Mourinho, ma in tanti cominciano a essere stanchi di vedere la squadra giocare questo calcio. Io penso che sia questo il vero tema da dover affrontare a Trigoria. Zaniolo? Sono dell’idea che gli infortuni gli hanno tolto brillantezza, ha dovuto lavorare molto sulla forza muscolare, se gli guardi i quadricipiti sono il doppio di due anni fa. Credo che Zaniolo sarà un calciatore destinato più a usare la sciabola del fioretto… Le parole di Malagò? Pesantissime, parliamo del presidente del Coni. Aspettiamoci ora la reazione dei personaggi citati, Lotito conoscendolo oggi dirà qualcosa. Può essere l’inizio di un percorso che avrà delle sfaccettature da dover approfondire…Cristante? Me lo hanno sempre dipinto come un ragazzo super-intelligente, con una brillantezza diversa dagli altri calciatori. Questo può avere un’incidenza anche extra campo sugli altri giocatori…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Cristante? Riesco a vederne l’utilità in una rosa, ma non l’indispensabilità. Purtroppo è un calciatore abituato fin da ragazzo a giocare più avanti e per questo tende a sbagliare il passaggio, è abituato in una zona del campo dove te lo puoi più permettere… Io mi aspetto titolare Matic, anche per quello che guadagna. La Roma è una squadra che non riesce a uscire da dietro perchè non ha un giocatore in grado di prendersi la palla dal basso e far uscire la squadra. Matic lo vedo fare molto di più questo lavoro qua, e per questo mi spiego poco il fatto che giochi sempre Cristante…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Rinnovo di Cristante? Come Mancini, è un calciatore che viene considerato un leader dello spogliatoio, e nel progetto di Mou l’allenatore vuole portarsi appresso tutti questi giocatori…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io fossi nella Roma tenterei di fare un’operazione su Boga. E’ un tipo di calciatore che ti manca nella rosa, e lui può ancora essere un gran bel giocatore. Vai all’Atalanta, fai un diritto di riscatto, e porteresti dentro un calciatore in difficoltà ma che ha fatto vedere gran belle cose. Io farei quel tipo di operazione lì…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma ha bisogno di prendere gente dietro, non ha la forza e la compattezza che serve. Smalling è sempre uno dei migliori, ma quando sbaglia lui si prende gol. Quando vedo Mancini con la fascia di capitano sono preoccupato per la Roma, anche pensando alle qualità di questo giocatore che non amo particolarmente. Solbakken? Arriva da un piccolo club, ma ha già una sua storia importante e arriva a parametro zero, è una buona operazione. Ma mi chiedo se prima della partita col Bodo qualcuno lo conoscesse…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io penso che la Roma abbia bisogno di calciatori sulle fasce, soprattutto giocando col 3-5-2 hai bisogno di esterni di qualità che spingono. Celik è un giocatore normale, da sei meno. Vina non è più stato utilizzato in quel ruolo. Spinazzola, con tutta l’ammirazione, è spesso infortunato. Karsdorp non è più proponibile, ma ha mercato essendo stato utilizzato con continuità. Penso che la Roma debba intervenire in quel ruolo, ma dipende ovviamente dalla disponibilità che hai. Se prendi Bereszyński metti una toppa, ma non risolvi il problema…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Come si può rinforzare la Roma? A gennaio è difficile, c’è da spendere. La Roma ha preso Solbakken, che non cambia minimamente la potenza della squadra. Io non ho sentore di acquisti clamorosi: se prendi un grande giocatore, a gennaio lo paghi molto più che a giugno. E non penso che ci saranno grandi cose nella Roma come nella Lazio…”

