Roma, il progetto triennale non basta. Tre strade di fronte a Mou

AS ROMA NEWS – Il lavoro fatto da Tiago Pinto la scorsa estate era valso alla Roma il titolo di “regina del mercato” da parte degli addetti ai lavori.

Anche i tifosi romanisti si erano dimostrati piuttosto entusiasti degli acquisti fatti: gli arrivi di Celik, Matic, Wijnaldum, Belotti ma soprattutto Dybala avevano scatenato l’euforia nella piazza, tanto che più di qualcuno cominciava a mormorare la parola “scudetto”.

Ci ha pensato Josè Mourinho a riportare tutti con i piedi per terra: “Solo Lecce e Sampdoria hanno speso meno di noi”, la sferzante affermazione dell’allenatore alla prima conferenza stampa stagionale, commentando le ambizioni di una squadra che, a suo modo di vedere, non era affatto pronta a lottare per il titolo.

I fatti stanno in qualche modo confermando lo scetticismo iniziale dello Special One: il mercato operato in estate, azzoppato dagli infortuni dei due calciatori che avrebbero dovuto cambiare il volto della squadra, non è bastato a rendere la Roma una squadra all’altezza dei migliori club del nostro campionato.

Gli infortuni però fanno parte del gioco, e se a questa Roma basta togliere due calciatori (Pellegrini e Dybala, i portatori di luce secondo Mourinho) per renderla una squadra senza qualità e non in grado di battere Sassuolo e Torino, allora servirà molto più dei tre anni di Mourinho per renderla vincente.

Arrivati alla metà esatta del percorso dell’allenatore portoghese si possono cominciare a tirare le prime somme e a fare le prime stime: questa rosa ha ancora tanti problemi, specialmente dal centrocampo in su. Manca ancora il regista di livello superiore in grado di dare ritmi e idee a una squadra che spesso non sa cosa farci del pallone, e che costringe Dybala ad arretrare fino alla metà campo per creare gioco.

Manca un mediano che sappia rubare palloni e cambiare passo: doveva essere Wijnaldum, al momento quel lavoro lo fa Camara, l’ultimo arrivato in casa Roma per tappare il buco lasciato dall’olandese, il cui futuro dentro il club capitolino è ancora incerto. Manca un grande terzino destro, e servono attaccanti in grado di fare la differenza: la squadra non può pensare di affidarsi al solo Dybala.

Insomma, la strada verso una Roma attrezzata per vincere uno scudetto è ancora lunga. Servono investimenti pesanti. Ma il tempo di Mourinho stringe: se a gennaio è difficile pensare a grandi acquisti, anche in estate, l’ultima sessione di mercato a disposizione dello Special One per compiere il salto di qualità, sarà difficile ipotizzare spese pazze. E allora?

Il progetto triennale di Mourinho rischia di essere insufficiente per via della scure imposta dal settlement agreement raggiunto con la Uefa. Cosa farà il tecnico? Le strade che l’allenatore può percorrere arrivati a questo punto sono diverse. La prima porta al prolungamento del suo contratto con la Roma, allungando di uno o due anni la sua avventura nella Capitale.

La seconda sarebbe rispettare il suo accordo triennale cercando di vincere qualcosa di importante nel suo ultimo anno in giallorosso. La terza è quella più dolorosa: scegliere l’addio anticipato al termine di questa stagione. La volontà della società è chiara: fosse per i Friedkin andrebbero ancora avanti con Mou. Ma l’allenatore sarà dello stessa idea?

Giallorossi.net – Andrea Fiorini