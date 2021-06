“ON AIR!” – PIACENTINI: “Xhaka e Rui Patricio due colpetti, il grosso arriverà ad agosto”, AGRESTI: “Il Tottenham sceglie Fonseca per rimediare ai danni di Mourinho”, PRUZZO: “Pellegrini con Mou diventerà un leader della squadra”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Con tutto il rispetto per Pellegrini, dopo che il PSG gli ha scippato Wijnaldum, il Barcellona ripiegherebbe sul centrocampista giallorosso…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Pellegrini al Barcellona? Ci può stare che un grande club faccia un sondaggio, mentre non credo tanto alla storia dell’Atalanta. Nel momento in cui il giocatore decidesse di lasciare la Roma, non penso proprio che lo farebbe per andare a Bergamo… Per cui ci credo poco al fatto dell’Atalanta, mentre credo di più al Barcellona che può guardare al mercato non necessariamente per comprare solo delle stelle…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Che Roma sia una città decaduta lo si evince da quello che i laziali stanno scrivendo su Sarri, uno scarto della Roma, che però è diventato il Comandante… Poi abbiamo Baldini che sistema Fonseca al Tottenham, che farà la Conference League come noi, ed è un club che ha un paio di scudetti come la Lazio. Fonseca va lì come terza scelta, ma sempre meglio di qua, dove era la settima… Se Sarri sceglie la Lazio invece del Tottenham, giusto Fonseca ci poteva andare… Oggi il Corriere scrive che la Roma molla Belotti per buttarsi su Azmoun. Ma di che parliamo… I nomi sono catastrofici, ma sono nomi ai quali io non credo. Xhaka? Lo vuole Mourinho, e ok. Ma non credo sia quello il fiore all’occhiello della campagna acquisti, altrimenti è una tragedia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma prima per fare mercato doveva sistemare gli esuberi, ora la storia mi sembra cambiata visto che sta per chiudere con Xhaka e Rui Patricio. E si sta lavorando anche al centravanti. E poi sistemi Under, Nzonzi, Florenzi. Voglio sperare che questo sistema sia cambiato, ed è cambiato, e Mourinho ne è la testimonianza. Mi aspetto che da qui alle prossime ore arrivino un paio di colpetti di assestamento, che non saranno il piatto forte di questo mercato… Xhaka e Rui Patricio sono giocatori che ti fanno migliorare, ma non sono colpi che ti fanno sognare, e io un colpo del genere me l’aspetto entro la fine d’agosto, quello sì, dopo aver sistemato gli esuberi…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Xhaka? Forse la Roma aspetta ancora che l’Arsenal cali ulteriormente il prezzo. Tanto il giocatore si è promesso, e quando le cose sono così…il mercato è fatto così. Io penso che la prima partita dell’Europeo la giocherà da giocatore dei Gunners. Se fosse lui il primo acquisto, non sarebbe comunque presente il primo giorno di ritiro…”

Marco Juric (Rete Sport): “Se io voglio avere la certezza di migliorare quella che è stata la scorsa stagione, quello che mi dà più sicurezze è Mourinho. Invece se devo dire da chi mi aspetto in calo l’anno prossimo è l’Atalanta. Per me ha raggiunto il suo picco. Su Allegri alla Juve, trattasi sempre di minestra riscaldata. Per Mourinho invece è tutto nuovo, arriva all’interno di una squadra che ha fatto male. A me chi dà più certezze è sempre Josè Mourinho…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Con Mourinho e Sarri Roma come città ha dato un bel segnale al campionato. Hanno due curriculum pazzeschi, Mourinho dieci volte di più di Sarri, ma anche il toscano è una gran bella mossa che ha accontentato tutti i tifosi della Lazio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Con Mourinho, con tutte le sue difficoltà e i suoi fallimenti, ci troviamo davanti a una situazione completamente diversa anche nell’approcciare ai giocatori. E io ho grande fiducia sul fatto che riesca a coinvolgere i giocatori per poter far parte di questo progetto. Xhaka? Non lo conosco bene, ma mi fido di Mourinho. Quello che fa Mou è oro per me. La Roma ha preso il numero uno dei tecnici, ma anche la Lazio ha preso un ottimo allenatore… Pellegrini? Insieme al nuovo allenatore può diventare un leader di questa squadra…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Mourinho è stato un grande allenatore. E’ stato, è stato… Oggi è un uomo immagine perfetto, e arriva nel posto giusto. Sarri è un allenatore di categoria, che ha bisogno di un ambiente che lo esalti, come è stato al Napoli. Noi fino a 10 anni fa eravamo abituati a dire “Arriva Pogba, arriva Ronaldo, arriva Van Basten o Platini”, ora diciamo che arriva Mourinho e Allegri. Si parla solo di allenatori. Pellegrini? Se arriva un’offerta importante, la Roma deve fare cassa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho e Sarri sono due grandi allenatori, ma se Mourinho non avesse preso la Roma quale altra squadra c’era in giro? Se Sarri non avesse preso la Lazio, mi dite quale altra squadra c’era in giro? Questo va detto, altrimenti non facciamo un buon servizio. Poi se guardiamo i curriculum, non c’è partita tra Mourinho e Sarri, Mourinho è il massimo del massimo. Se però guardiamo gli ultimi due anni, Sarri ha vinto una coppa europea e un campionato, mentre Mourinho è arrivato decimo, ottavo… La Roma di quest’anno con Mourinho non sarebbe arrivata quarta, così come la Lazio con Sarri. Sono allenatori importanti, ma se non cambi la squadra sempre sesto o settimo arrivi… Pellegrini? Io lo terrei. Se lo dai via perchè devi fare cassa, allora non ci siamo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Sarri e Mourinho? Dipende molto dalla testa con cui arrivano. E’ un dubbio che ho su tutti e due, in particolare su Mourinho. Non vorrei che sia venuto alla Roma perchè non aveva di meglio, e la stessa cosa Sarri alla Lazio. L’altro dubbio che ho è che questi allenatori non siano stati presi per dire: “Questo è l’allenatore, ora non chiedeteci pure i giocatori“. Questo è il timore che ho, che siano due allenatori immagine. Su Mourinho c’è stata tanta euforia, però poi arriva Xhaka. Ma che vogliamo andare ad accogliere Xhaka a Fiumicino? Io questo innamoramento per Xhaka non lo capisco proprio. Pensate che al Tottenham prendono Fonseca per rimediare ai danni di Mourinho… Pellegrini? E’ spesso molto criticato, è chiaro che non è Totti, ma è un giocatore molto importante che la Roma deve conservare. Anche lo spirito di identità ha un valore…”

