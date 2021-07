“ON AIR!” – PIACENTINI: “Viña vicino alla chiusura, bella reazione della Roma”, BERSANI: “Il mercato si movimenterà, eccome”, AGRESTI: “Ma per ora non si è visto molto”, PRUZZO: “Si va verso una squadra solida ed esperta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Cristante capitano? Il capitano deve essere uno che gioca spesso, e se Dzeko resterà nella rosa della Roma del prossimo anno, penso che sarà l’attaccante di riferimento fisso. Quindi avrebbe un senso eventualmente dargli la fascia di capitano. Cristante non dico che giocherà poco, ma lui come Veretout, come il centrocampista titolare che dovrebbe arrivare, sono giocatori importanti in un centrocampo che si preannuncia denso di calciatori molto forti. In quel caso Cristante, rispetto a Dzeko, avrebbe meno chance di giocare titolare. Quindi questo è un ragionamento che va fatto in base alla scelta del capitano…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ieri abbiamo sfondato la Ternana…ho letto che non è stata una grande Roma, ma è normale, sono le prime amichevoli…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Luis Diaz? I giocatori colombiani sono molto concreti e hanno anche fantasia, sono a metà strada tra i brasiliani e gli uruguaiani. Se fosse vero, perchè di nomi ne sono usciti 200, io penso che la Roma si stia indirizzando su un giocatore forte sulla fascia. Puntando su Dzeko e Mayoral, e potendo contare anche su Mkhitaryan o Zaniolo come falso nove, il grande colpo potrebbe arrivare sulla seconda punta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “De Rossi secondo di Mourinho? Sarebbe troppo bello per essere verso, sarebbe la perfetta chiusura di un cerchio, ma non so quanto possa essere fattibile la cosa. Sul mercato, seppur a rilento, si prosegue. Siamo alle battute finali per Xhaka, e per il terzino sembra essere vicino Matias Viña: la Roma ha fatto un’offerta più che dignitosa, si parla di 10 milioni più due di bonus, e siamo vicini alla chiusura. Se si dovesse chiudere davvero, la Roma avrebbe recuperato molto bene a una grave difficoltà che gli si era venuta a creare con l’infortunio di Spinazzola. E quindi da qui ad agosto ci si potrà concentrare su altri ruoli da sistemare…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Il terzino sinistro era un’urgenza, le necessità più pressanti le stai assecondando, speriamo con scelte giuste. Ora speriamo che col recupero di qualche protagonista che l’anno scorso è stata una comparsa si possa costruire una squadra per provare a migliorare. Ora bisogna smettere di parlare di Xhaka al condizionale, e questi giorni che ci separano dalla partenza per il Portogallo saranno risolutivi in questo senso. Con lo svizzero non completi del tutto il centrocampo, secondo me ne serve un altro, ma di sicuro migliori. Per ora sul mercato sembra tutto molto piatto, ma secondo me si movimenterà, eccome… Sai quante volte il mercato è andato così: sembra finita, e invece si aspetta il momento giusto per azzardare una mossa che per il momento non sembra neanche tra le priorità…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La fascia di capitano a Dzeko chiude a possibili operazioni di mercato in quel ruolo, e dobbiamo attenderci un ridimensionamento sotto questo aspetto. Secondo me quest’anno non si può andare più in là di così. Hai preso un portiere affidabile, prenderai un terzino alternativo, arriverà un regista che se la giocherà con Cristante, perchè Mourinho ha una buona considerazione di questo calciatore. Si va verso una Roma solida, di carattere, d’esperienza, e credo che per il primo anno possa bastare. Poi il mercato può offrirti sempre qualcosa di positivo e di imprevedibile, ma al momento il mercato è questo qua…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dzeko che torna a fare il capitano? Mi sembra una cosa giusta e normale. E’ logico che sia così, ora Fonseca non c’è più…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma-Ternana vietata alla stampa? Evidentemente c’era qualcosa da nascondere, non so cosa… La fascia da capitano a Dzeko è un segnale che non mi stupisce. Ci sta che Mourinho abbia preso questa decisione. Non sappiamo come la Roma stia crescendo, dato che non ce la fanno vedere. Dal punto di vista del mercato, abbiamo parlato di potenziali grandi investimenti, ma per ora non si è visto molto. E’ vero che manca più di un mese alla fine del mercato, il tempo c’è. Si procede senza impennate di entusiasmo, per ora è arrivato solo un portiere di 33 anni pagato 11 milioni e mezzo più bonus, non mi pare questo motivo di entusiasmo…”

Redazione Giallorossi.net