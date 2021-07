Una Roma under 23: ecco Viña, più di un sostituto di Spinazzola. E ad agosto altri due colpi

AS ROMA NEWS – Senza fretta, ma il mercato della Roma si prepara a decollare. Per ora nella casella acquisti c’è solo il nome di Rui Patricio, ma presto verrà annunciato anche Granit Xhaka. E Tiago Pinto non si ferma qui: vuole regalare a Mourinho anche un terzino sinistro prima della partenza per il Portogallo.

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto comincerà la fase 2 del ritiro, quella più importante nella costruzione della nuova squadra: le amichevoli alzeranno notevolmente il livello delle avversarie, e Mou vuole una Roma il più possibile vicina a quella che potrà schierare il 19 agosto, quando si aprirà la stagione ufficiale con la prima partita di Conference League.

Ecco perchè Pinto sta accelerando sul terzino sinistro. Il rinforzo giusto è stato individuato in Matias Viña, 23 anni, promettente difensore del Palmeiras che può giocare anche da centrale. Per lui la Roma ha offerto 10 milioni più bonus, avvicinandosi alle richieste dei brasiliani, che sperano di chiudere intorno ai 15 milioni. Trattativa caldissima. Viña è un terzino bravo sia ad attaccare che a difendere, è giovane ma non troppo, ed è dotato di passaporto comunitario.

Con questo acquisto la Roma però dimostrerebbe di non voler soltanto mettere una toppa sulla sinistra dopo l’infortunio di Spinazzola, ma di essere in grado di investire denaro fresco, acquistando un calciatore che, quando l’azzurro tornerà a disposizione, si giocherà con lui una maglia da titolare.

Insomma, quello di Viña è il tipo di profilo che piace a Trigoria. Calciatori che stanno per arrivare alla maturazione calcistica, ma che hanno davanti a sé una carriera ancora molto lunga e promettente. Non a caso gli altri due nomi che interessano parecchio alla Roma sono quello di Luis Diaz, 24 anni, esterno offensivo del Porto, e Marcus Thuram, 23 anni, attaccante dal fisico possente del Borussia Monchengladbach.

Profili relativamente giovani, molto interessanti, che costano parecchio e che richiedono investimenti pesanti, ma non scriteriati e fuori dalla logica di mercato. Quello che hanno in mente i Friedkin e Pinto è proprio questo: provare a piazzare colpi del genere, calciatori forti che possono esplodere nel giro di uno o due anni, coi quali poi provare a vincere aprendo un ciclo duraturo. E da qui ad agosto il mercato promette scintille.

Giallorossi.net – A. Fiorini