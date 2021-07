Roma-Ternana “vista” dai quotidiani: “Pressing alto e intensità”, “Umbri sorpresi dalla compattezza”, “Non è stata una Roma super”

AS ROMA NEWS – La Roma supera anche la Ternana, anche se con un parziale molto più ridotto rispetto alla prima amichevole: dentro una Trigoria blindata finisce 2 a 0 per i giallorossi, grazie ai gol, uno per tempo, di Carles Perez e Kumbulla.

Nonostante la partita sia stata chiusa alla stampa, oggi i quotidiani provano a ricostruire quanto accaduto ieri dentro al Fulvio Bernardini. Contro la Ternana, scrive Il Messaggero, si sono intravisti i lampi del vecchio Dzeko: volenteroso, sempre a disposizione del compagno. E’ mancato il gol, ma la cosa fondamentale è rimetterlo al centro della Roma.

Per quanto riguarda la Roma, stando a quanto è filtrato dal versante Ternana, è la compattezza della squadra giallorossa ad aver sorpreso: reparti molto stretti, attenti, difficilmente superabili.

Per il Corriere dello Sport la Roma ha giocato ad alta intensità con il baricentro molto alto, provando soprattutto le verticalizzazioni verso gli esterni e i movimenti dei trequartisti a tagliare all’interno del campo. Mourinho ha chiesto il pressing alto sui portatori avversari per non far ripartire l’azione, per questo Zalewski è stato ripreso da alcuni compagni per non aver aggredito un difensore dopo aver perso il pallone.

Di parere diametralmente opposto invece la Gazzetta dello Sport, secondo la quale la Roma ieri non è parsa “super”. La soddisfazione dell’allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, lo dimostrerebbe: “Siamo venuti a fare la partita e abbiamo creato delle occasioni contro un avversario più forte di noi, andando al di là delle nostre più rosee aspettative. Vado via soddisfatto”, le parole dell’allenatore degli umbri.

Ieri gli highlights messi a disposizione dalla Roma però hanno mostrato solo occasioni dei giallorossi, oltre ai gol realizzati da Perez e Kumbulla. Se è stata solo una versione “parziale” delle occasioni migliori, non è dato sapere. Mercoledì contro la Triestina finalmente si potrà vedere a che punto è la Roma di Mourinho.