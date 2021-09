“ON AIR!” – PIACENTINI: “Azmoun e Zakaria a parametro zero sarebbero due grandi colpi”, CATALANI: “Riccardi? Non basta solo saper giocare a pallone”, PALIZZI: “Una cavolata far giocare Vina”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “A me sinceramente interessa più Roma-Sassuolo del cammino della nazionale italiana. L’Italia non segna nemmeno se tirasse in porta con le mani. Zakaria? A me è piaciuto molto, ma anche Sow. E lo stesso Widmer mi sembra un terzino che in una rosa ci sta alla grande…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Italia? Se non sfondassero Scamacca, Kean e Raspadori, io a quel punto andrei sulla coppia Chiesa-Zaniolo per l’attacco dell’Italia. Parlare di Immobile è come sparare sulla croce rossa… Vina? Puoi far scendere in campo tutte le armi diplomatiche che vuoi, ma molto spesso sono i calciatori che, quando si parla di nazionale, perdono la testa…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Dopo la partita di ieri in tanti si chiedevano se Xhaka fosse stato il giocatore più utile per la Roma, e non Zakaria… Vina? Vederlo in campo già venerdì con la maglia dell’Uruguay mi sembra una cavolata, e un rischio che la Roma non può permettersi. Ma come, è uscito l’altro giorno dal campo toccandosi la coscia, si temeva una lesione, e ora siccome non c’è lesione lo rimandi subito in campo?…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Chi ce l’avrebbe mai detto che Karsdorp sarebbe stato il difensore più sano che hai a disposizione… Se sarebbe stato meglio tenere Dzeko e prendersi un centrocampista oppure prendere Abraham e restare col buco a centrocampo? Io più ci penso e più mi convinco che forse è stato meglio così…”

Chiara Zucchelli (Rete Sport): “Io avrei preferito tenere Dzeko e prendere Xhaka. Ma sai per quale motivo? Xhaka è stato il primo nome fatto da Mourinho. Leggevo le parole di Shomurodov, tutti hanno titolato su altro, ma a me ha colpito il fatto che lui abbia un po’ rosicato dell’acquisto di Abraham. Lui pensava di fare il titolare dopo l’addio di Dzeko. Mayoral? L’altro giorno sui social è successa una tragedia per un articolo di Andrea Pugliese sull’attaccante spagnolo: la gente vive male, e invece dovrebbe farsi una vita. Non può essere il vostro primo pensiero l’articolo di Pugliese su Mayoral. Ci si può chiedere come sta il ragazzo, che momento sta vivendo, oppure non si può dire?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mercato? Se la Roma dovesse portare Azmoun e Zakaria a parametro zero sarebbero due bei colpi a un costo più che sostenibile, per ritornare alle parole di Fienga e al messaggio che arriva dalla proprietà di voler costruire una squadra forte, giovane, e sostenibile economicamente. Pinto ha lavorato in un primo mercato di grande difficoltà, ma ha iniziato a lavorare anche per il futuro avendo già individuato i profili adatti, e credo che Zakaria possa essere uno di questi. L’Italia? Se Mancini era contrariato dopo il pari contro la Bulgaria, ora penso che cominci ad essere anche preoccupato. Ora contro la Svizzera all’Olimpico diventa un playoff, devi vincere per forza… Locatelli? Era quello che mancava alla Roma, io avrei fatto una follia pur di portarlo qui…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “L’Italia deve trovare una soluzione per il gol, perchè crea ma non segna. Purtroppo non siamo riusciti a produrre un grande attaccante, perchè né Immobile né Belotti lo sono. Speriamo in Raspadori. Riccardi? Non è l’unico primavera che sembra lanciato e poi sparisce dai radar. Guardate Scuffet, sembrava il nuovo Buffon e ora mi pare che giochi in una squadra turca. Noi di grandi speranze ne avremmo avuti 15, ma alla fine solo Pellegrini è uscito fuori. Ora hai Zalewski, Bove, Calafiori, Milanese…ne hai tanti di giovani di belle speranze, ma vai a sapere chi ce la farà. Sono tanti i fattori, non è solo saper giocare a pallone…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Immobile? Chi gli mette 4,5 è in malafede, perchè poi danno 6 a Insigne e 6 a Zaniolo…Ma secondo voi Berardi ha giocato meglio di Immobile? Ieri erano tutti da 4,5. L’alternativa a Immobile non può essere Zaniolo, e allora 4,5 lo merita anche Mancini. Ma mettesse Kean, Raspadori, Scamacca. Mettesse uno che fa quel lavoro lì! Parliamo di questo, ma perchè dobbiamo continuare a parlare di Immobile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Contro il Sassuolo confido nella lucidità delle lettura delle partite da parte di Mourinho, che si mette lì e aspetta il momento giusto per colpire. Speriamo che si rimettano a posto gli infortunati…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma sembra più solida, ma io la voglio vedere contro le big. Il Sassuolo quest’anno non è quella dell’anno scorso, la Roma vista nelle prime due partite domenica può vincere senza problemi…”

Redazione Giallorossi.net