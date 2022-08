“ON AIR!” – PIACENTINI: “Critiche assurde a Pinto, bisognerebbe fargli un monumento”, ROSSI: “Facile spendere per i cartellini, più difficile pagare gli ingaggi”, PRUZZO: “Juve-Roma? Non l’ho vista così drammatica”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “E’ capitato all’Inter e al Chelsea: questa di Mourinho è la fase anche pubblica della responsabilizzazione dei giocatori. C’è la fase in cui il nemico è l’arbitro, quella in cui c’è un allenatore con cui prendersela, questa è la fase in cui c’è da fare un salto di qualità anche visti gli investimenti fatti dalla proprietà. Lui così responsabilizza i giocatori…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Una cosa buona fatta da Mourinho è stata togliere Mancini all’intervallo, penso che sia stato un segnale importante. Tra Mancini e Ibanez non c’è proprio partita, almeno l’altra sera. Mou ti fa capire che non è che siccome hai rinnovato giochi tutta la vita…se giochi male non giochi, punto…”

David Rossi (Rete Sport): “Per una società è più facile pagare 50 milioni di cartellino e dare un milione e mezzo a un giocatore che pagare zero, e dargliene cinque e mezzo al giocatore. Quando ti presenti davanti alla Uefa per il Fair Play Finanziario, quello che pesa è il monte ingaggi. Questi non sono discorsi opinabili: se tu compri un giocatore a 50 milioni e gli fai un contratto quinquennale, ogni hanno ammorti 10 milioni sul bilancio, e poi piano piano è come se lo avessi pagato zero, e quando lo vai a rivendere fai tutta plusvalenza. Sugli ingaggi questo discorso non lo puoi fare. Quindi non si può dire che hai speso 8 milioni, perchè questi che hai preso guadagnano quello che guadagnano…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Tutti a dire questa storia che la Roma ha speso sette milioni e ne ha incassati 20…non vuole dire niente! Bisognerebbe fare un busto a Tiago Pinto, o a Friedkin o a Mourinho, perchè con 7 milioni sei riuscito a portare qua gente come Matic, Wijnaldum, Dybala e Belotti… A me dà fastidio sentir dare dei poracci invece di dire, guarda questo che miracolo ti hanno fatto… Ma rigiriamolo questo discorso, con pochi soldi di cartellino hanno fatto una squadra veramente forte. Io per il mercato fatto li ringrazio, non ricordo un calciomercato così importante e così intelligente…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non l’ho vista così drammatica la partita, Rui Patricio non ha fatto nulla nel primo tempo. Chiaramente la Roma era in difficoltà. È mancato tanto Zaniolo, lui nelle situazioni complicate ti allunga la squadra. I terzini erano in difficoltà, anche troppa rispetto al dirimpettaio. Roma sottotono, Matic e Cristante insieme vanno troppo piano. Ma il pari ci sta. È mancato anche Pellegrini l’altra sera. Tante critiche a Dybala, e io non sono d’accordo. Criticare lui e Abraham per l’altra sera non è giusto, si sono fatti un bel mazzo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Nel primo tempo c’è stata una Juve molto aggressiva che faceva giocare e respirare poco la Roma. Allegri aveva preparato il match volendo vincere ogni duello. La Juve ha avuto il controllo della partita, ma non è riuscita a tenere il ritmo a livello fisico fino alla fine. Ma è comprensibile. La Roma nel secondo tempo si è presentata più determinata, e c’è stato un altro errore difensivo pacchiano dei bianconeri…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Juventus ha avuto il pieno controllo della partita, con un ritmo di alto livello che però non è riuscita a tenere fino alla fine. L’unica spiegazione possibile è che non hanno saputo reggere dal punto di vista fisico, e in più la Roma si è presentata più ordinata di quella vista nel primo tempo. La Juve è incappata nell’ennesimo errore difensivo: il gol di testa di Abraham è riuscito perché vicino a lui non c’era una maglia bianconera, ed è grave…”

