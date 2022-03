“ON AIR!” – PIACENTINI: “Prenderei subito Ronaldo, con lui vinceremmo di sicuro”, FALLICA: “Giovedì e domenica è ‘o Roma o morte'”, FOCOLARI: “Ho il terrore di vedere una delle romane di nuovo in Conference”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “La Roma, squalificati a parte, ha tutta la rosa a disposizione. Domani puoi ruotare gli uomini, e chi è il migliore al mondo per capire come farlo? Ce l’abbiamo noi, abbiamo il miglior allenatore a disposizione. Il dramma è che hai due partite di seguito da dentro o fuori. Giovedì e domenica è “o Roma o morte“, è questa la situazione. E arriva nel momento migliore, perchè hai tutti a disposizione. La voglia di vincere le partite, di fare gol, di correre sotto la Sud, ora deve fare la differenza…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tiago Pinto gira per università a dare lezioni…era alla Bocconi a parlare ai futuri manager. Io avrei chiamato un dirigente del Liverpool, o di altre squadre importanti, e questi invece chiamano Cicco Bello…ma non vi sembra strana sta cosa? L’ex presidente Pallotta ha preso la commenda, ma voi mi dovete dire cosa ha fatto quell’uomo per prendere una commenda in Italia… E Pinto va a insegnare agli altri quello che devono fare. E’ veramente incredibile. Poi in campionato facciamo ridere, ma quello non conta, e i nostri dirigenti vengono premiati…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Le squadre più forti della Conference League, tolta la Roma, sono Leicester e Marsiglia. In semifinale io vedrei anche PSV e Feyenoord, sono queste le quattro squadre più temibili della competizione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se mi prenderei l’anno prossimo Cristiano Ronaldo a 38 anni? Sì, e ci vinco pure. Ve lo scrivo qua: garantisco che con Ronaldo nella Roma il prossimo anno si vince una Coppa Italia, e si lotta per lo scudetto…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se siamo quelli di Vitesse o di Udine, non siamo in grado di fare gioco contro chiunque, non solo contro la Lazio… La Roma non ha chi sviluppa gioco, l’unico forse è Mkhitaryan e tolto lui contro l’Udinese non c’era nessuno a creare qualcosa in mezzo al campo. Hai comprato una serie di trequartisti e di ali, ma non hai comprato un centrale di centrocampo. Monchi addirittura ha comprato sette trequartisti, ora ci sono i Friedkin e non hanno comprato un centrale di centrocampo. I soldi di Shomurodov dovevi tenerli da parte, e usarli per comprare un regista…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma non si può permettere nessuna distrazione, quella di domani è una partita importantissima. Appena cala di attenzione la squadra prende delle imbarcate. Quindi speriamo che tutto vada bene, e cioè che si passo il turno senza infortuni e con entusiasmo, voglia di fare… La vittoria in Conference League? Dipende cosa combini in campionato, se le perdi tutte sarebbe comunque una stagione disastrosa. Devi battere qualche big, la Lazio se possibile, poi se arrivi in fondo alla coppa tanto meglio. Ma io non la vedo così facile: ci sono PSV, Leicester, Marsiglia…non è mica una passeggiata di salute, queste partite vanno giocate…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La gara col Vitesse è un impiccio che la Roma avrebbe evitato volentieri. L’ambiente Roma è eccezionale, ho letto che hanno venduto addirittura 40 mila biglietti. La Conference è una competizione di terza fascia, eppure i romanisti l’hanno presa come una grande occasione, ed è giusto lasciargli questa strada e che la Roma ci provi. Io non riesco a capire come possa non vincerla questa competizione, non ci sono ostacoli. Il Leicester? E’ dodicesimo nel suo campionato…Non vedo come la Roma non possa vincerla questa coppa. Però ora è un impiccio, perchè poi c’è il derby. E se la Roma non fa un paio di gol nel primo tempo, logicamente deve giocarla tutta e diventa uno scoglio. Mou dice che i giocatori non reggono il ritmo delle tre partite, e secondo logica contro una Lazio che sta bene dovrebbe essere stanca. La Lazio ci arriva meglio, ma spesso nel derby vince chi non sta meglio, e dobbiamo stare attenti a dare giudizi… Vincere la Conference per me non salverebbe la stagione della Roma. Il Vitesse non vale il Venezia o il Cagliari, è inferiore…Ho il terrore che Lazio o Roma rivadano in Conference, è una manifestazione che non vorrei mai fare, che si sono inventate per mettere dentro le settime squadre del campionato…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma all’andata ha giocato malissimo, l’uno a zero è un risultato bugiardo, il Vitesse ha avuto occasioni clamorose. Il valore della Conference League è poverissimo, perchè ci sono giusto Marsiglia e Leicester. Ma per un club come la Roma, che non è abituata a vincere, può acquistare un peso, può essere qualcosa che smuove la bacheca. Però è ancora lunga la strada, siamo ancora agli ottavi…Se vanno avanti, come penso, la Roma dovrà fare una scelta come ha fatto l’anno scorso Fonseca puntando tutto sull’Europa League. E allora in campionato pagherai pegno…Io penso che la scelta sia quasi obbligata: vincendo la Conference, avresti un posto in Europa League, e quindi avrebbe un senso… Se la Roma vincesse la Conference, un significato ce l’avrebbe. Per me avvicinerebbe i tifosi alla squadra, e avrebbe un peso, un valore…”

Redazione Giallorossi.net

