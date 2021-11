“ON AIR!” – PICCHERI: “Le scelte di mercato devono essere dettate solo da Mou”, CORSI: “A gennaio capiremo quello che vogliono fare i Friedkin”, PRUZZO: “Lo striscione dei tifosi? Fondamentale l’appoggio al tecnico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se vuoi vincere devi comprare due numeri uno a ogni sessione di mercato, e quando hai sei numeri uno e quattro buoni giocatori, allora sì che lo vinci lo scudetto. Perciò attenzione a gennaio a non comprare scarti, perchè poi a giugno ti restano sul groppone. Ecco perchè dal mercato di gennaio si capirà anche quello che i Friedkin vogliono fare a giugno… La miglior partita giocata dalla Roma quest’anno? Io dico Roma-Napoli…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Prima sembrava che senza il play la Roma non potesse giocare, e infatti aveva cercato Xhaka con insistenza. Ora invece sembra che serva un giocatore diverso, e cioè un centrocampista muscolare, che ribalti l’azione…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma ha commesso un grande errore perchè aveva cominciato il suo mercato puntando tutto sul centrocampista, e poi ha chiuso il suo calciomercato senza prendere nessuno proprio in quel ruolo. Xhaka? Lui ha aspettato la Roma fin quando era possibile. La Roma avrebbe soddisfatto le richieste dell’Arsenal se non avesse dovuto dirottare i soldi su altri giocatori, come Vina e Abraham…”

Stefano Piccheri (Rete Sport): “Il nome di Mou dovrebbe essere una garanzia e dovrebbe già bastare. La Roma ha una rosa ibrida: né da guerra, né da feste di nozze. Non è una squadra che si porta via la partita perchè è molto tecnica né perchè fisicamente ti si mangia. Mourinho fa parte di quella categoria di allenatori che chiede la guerra agonistica, e spero che le prossime scelte di mercato siano solo ed esclusivamente di Mourinho…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Spero che Mourinho riesca a trasmettere il messaggio che dietro di lui ci sia un progetto serio e un disegno importante… La Roma sul mercato deve soddisfare l’allenatore comprando giocatori che siano coerenti con il suo stile di gioco…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Nonostante i risultati e le brutte figure i tifosi stanno dalla parte di Mourinho e questo non è poco. Potrebbe essere una base sulla quale ripartire dopo la sosta. L’appoggio del pubblico è fondamentale soprattutto in una città come Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho non ha bisogno di dimostrare nulla per la sua grandezza, però l’appoggio dei tifosi in un momento di difficoltà credo faccia piacere a tutti. Certo, la Roma le prossime due partite dovrà vincerle con o senza l’aiuto del pubblico. Il tifoso è giusto che esprima la propria opinione come deve farlo il giornalista. L’importante è che non si scambino i ruoli…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Lo striscione per Mourinho? Andava fatto anche per la squadra, perché deve essere supportata visto che è quella che va in campo. E’ una domanda che mi faccio, spero che l’ambiente sia unito non solo nei confronti dell’allenatore…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “I tifosi fanno bene schierarsi con Mourinho, visto il nome e la carriera del tecnico. Io mi aspetto un paio di acquisti a gennaio per far tornare la Roma ai livelli che tutti si aspettavano a inizio stagione, per la lotta al quarto posto…”.

Tony Damascelli (Radio Radio): “Questo momento della Roma dovrebbe essere affrontato dalla dirigenza, dal presidente. Resto in attesa che l’azionista di riferimento scenda in campo, anche con una sola parola, ma questo servirebbe alla squadra, all’allenatore e ai tifosi…”

