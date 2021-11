Pinto, assalto a Dalot: le cifre dell’affare

AS ROMA NEWS – Diogo Dalot è il terzino che la Roma ha individuato per rinforzare le corsie difensive. L’indiscrezione circolava già ieri e oggi la rafforza il quotidiano Il Tempo (A. Austini – E. Zotti).

Portoghese come Mourinho, reduce dall’esperienza dello scorso al Milan e quindi già “svezzato” in Italia, può giocare anche sulla fascia sinistra. Dalot è il profilo che convince più di tutti gli altri.

La Roma lo ha chiesto in prestito, stessa formula proposta dal Milan agli inglesi la scorsa estate. Allora si trattava per 2 milioni di euro da pagare subito e un’opzione di acquisto a 20 milioni, ora Pinto potrebbe tentare di prendere Dalot a un prezzo ancora più basso.

Lo stipendio non è basso ma abbordabile: il terzino guadagna 2 milioni e mezzo netti a stagione, bisognerebbe garantirgli la metà per averlo fino a giugno. L’ostacolo è sempre il Manchester United, che come successo ad agosto, lega la sua permanenza all’acquisto di Trippier dall’Atletico Madrid: la trattativa va avanti anche su quel fronte.

