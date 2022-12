“ON AIR!” – CORSI: “Mou vorrebbe Ramos, con lui Friedkin farebbe un gran colpo”, COSENZA: “Per il portoghese cederei subito Zaniolo”, PUGLIESE: “Dubbi sulla personalità di Abraham, serve una riflessione profonda”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ramos? Compriamocelo visto che è così forte e piace tanto a Mourinho. Visto che sta al Benfica, penso che si possa ancora comprare. Sarebbe un bel colpo per la Roma ed è abbordabile, visto che costa 40-50 milioni. Lui al posto di Abraham? Sì, certo. Tammy non va buttato come se fosse l’ultimo, ma lo vedo proprio fuori. Dzeko si mangiava i gol ma c’era nelle partite. Anche Balbo o Voeller hanno avuto dei problemi ma c’erano dentro le partite. Lui sembra proprio perso, non è che non si impegna, sembra uno che non c’entra proprio niente nel calcio, che è una cosa brutta. Sembra non far proprio più parte dell’AS Roma… Se la Roma prendesse Ramos, Friedkin farebbe un grande colpo, sistemeresti per anni e anni il ruolo di attaccante…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Ramos fa tre gol in cui dimostra di avere tutto: forza, tecnica, senso del gol…Ha 21 anni, è veloce… Pinto un certo rapporto con il Benfica ce l’ha. Quando vedi un giocatore che fa questo exploit al mondiale, che entra al posto di CR7 e fa tripletta, è chiaro che diventa complicato, ci saranno i migliori club. Cedere Zaniolo per avere Ramos? Lo farei subito…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Gazzetta dice che il futuro di Dybala è blindato, ma io non ho mai messo discussione il fatto che il prossimo anno possa arrivare qualcuno che paga i 20 milioni di euro della clausola per portarselo via. Non scopri quest’anno che è un fenomeno che ogni tanto si ferma per guai fisici. Non penso che qualcuno aspetti che Dybala faccia 30 anni per accorgersi che è bravo e spendere 20 milioni per prenderlo dalla Roma quando potevi prenderlo a zero un anno prima… Zaniolo? Il suo rinnovo mi interessa poco, ma varrebbe anche per Pellegrini, Mancini, Spinazzola o Cristante. Sui giocatori della Roma sto vivendo una fase di disinteresse per tutto ciò che non riguarda il campo, dove abbiamo visto prove tutt’altro che edificanti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Oggi si torna a parlare della vicenda Zaniolo, siamo ormai a un punto di svolta: o si va al rinnovo, o si procede a un divorzio o a giugno, a a parametro zero nel 2024. La prossima settimana dovrebbe esserci un nuovo incontro, anche se non arrivano conferme… Possibile che dopo tutti questi mesi non è ancora chiaro quali sono le richieste da una parte e l’offerte dall’altra? Non penso che ci sia tutta questa smania di rinnovare, altrimenti lo avrebbero già fatto…30 milioni per Zaniolo a giugno? Voglio capire chi può spenderli, sapendo che dopo sei mesi può farlo firmare a zero…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Zaniolo è uno dei pochi giocatori della Roma che è rimasto in Italia, si sta allenando a La Spezia. Lui fa sempre parlare di sé, anche se non credo ci siano grandi novità, la notizia è che la Roma è ancora ferma sul rinnovo. Un giocatore come Zaniolo divide sempre. Ho come l’idea che sia sempre tormentato sotto il punto di vista calcistico…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Spagna presuntuosa ieri, e questo è anche colpa della guida tecnica. Non puoi pensare solo al gioco, devi avere anche la fame, la bava alla bocca. E questo è un problema dell’allenatore. Abraham? Se avesse dei limiti di personalità sarebbe grave, e io dei dubbi ce li ho. Anche al Chelsea fa bene, poi arriva Werner e va in panchina, e non riesce più a reagire. Io il dubbio me lo pongo, non è una sentenza e spero di sbagliarmi, ma se dovesse essere così la riflessione da fare per il futuro dovrebbe essere profonda…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Abraham? Bisogna verificare da qui a giugno le varie situazioni, sperando che si ritrovi e faccia quello che sa. Sono stagioni difficili, nessuno può tirare fuori soldi e quindi devi fare scambi o prestiti, rischiando di prendere giocatori poco allenati o che non conoscono il nostro campionato. C’è il pericolo di peggiorare. Solbakken può magari dare una mano, secondo me va utilizzato in ruolo diverso. Poi vanno rilanciati tutti quelli che la Roma ha a disposizione…”

Redazione Giallorossi.net

