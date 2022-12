Roma made in Japan: tre giocatori nel mirino di Pinto

AS ROMA NEWS – “Un calciatore giapponese nella Roma? Se costa poco“. Ci aveva scherzato su Josè Mourinho, lanciando la solita frecciatina alla società. Ma presto nella rosa giallorossa potrebbe esserci davvero un rinforzo che arriva dal Sol Levante.

Sono infatti ben tre i calciatori del Giappone, squadra protagonista al Mondiale ed eliminata solo ai rigori dalla Croazia, nel mirino della Roma secondo l’edizione odierna de Il Romanista.

Il primo è Hiroki Ito, 23 anni, difensore di piede mancino dello Stoccarda: Pinto lo ha messo in tempi non sospetti nel mirino, visto che il tecnico ha più volte richiesto un centrale che sappia giocare col sinistro: costa circa 6-7 milioni di euro.

Sempre per la difesa, ma stavolta per la corsia destra, il calciatore in orbita Roma da tempo è Riku Handa, 20 anni, terzino che milita nell’under 21 giapponese in scadenza di contratto. Il suo procuratore era stato avvistato a Trigoria nei mesi scorsi: può essere un’opportunità.

Infine piace parecchio anche Daichi Kamada, 26 anni, uno dei protagonisti del Giappone in questo mondiale: è un centrocampista jolly che può giocare in diversi ruoli della mediana. Altra occasione a parametro zero: il suo cartellino è attualmente valutato oltre 30 milioni di euro, ma a giugno si può portare a casa a zero.

Fonte: Il Romanista