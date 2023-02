“ON AIR!” – PRUZZO: “La partita di domani è una trappola clamorosa”, ROSSI: “La Roma seconda sarebbe tantissima roba”, PIACENTINI: “A marzo si decida molto della stagione”, FERRETTI: “Shomurodov in panca con lo Spezia mi ha fatto tristezza”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se la Roma vince domani sarebbe seconda in classifica, davanti alle due milanesi per gli scontri diretti. E ti metteresti a +6 sull’Atalanta, che sarebbe una cosa importante. La Cremonese a noi ci ha già fatto uno scherzetto, c’ha già macchiato la stagione e questo mi fa ben sperare. Anche se domani la Roma dovesse vincere sarebbe ancora in debito per la sconfitta in Coppa Italia, ma essere secondi a questo punto della stagione sarebbe significativo. Al netto di tutto quello che è successo, se la Roma si presentasse alla sfida contro la Juve da seconda in classifica sarebbe tantissima roba…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A marzo si decide molto della stagione della Roma, è un mese importante. A Cremona domani bisogna vincere, a regola di bazzica è due fisso, ma sappiamo che l’imprevisto è sempre dietro l’angolo… Ci sono diversi rebus di formazione: Abraham che ha tolto i punti, la gestione di Dybala, la squalifica di Smalling, la possibilità di Wijnaldum titolare…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Il silenzio dei Friedkin è legittimo, anche per sottrarsi a un gioco mediatico che può produrre effetti negativi. Ma la Roma dei prossimi anni ha bisogno di una comunicazione che non passi solo nell’allenatore? Una società di calcio, che è anche una grande industria, può convivere con il silenzio come scelta di comunicazione da parte della sua proprietà? Se Mourinho non rimane, o comunque fra un anno va via, tu hai colmato questo silenzio con una presenza top, ma non tutti gli allenatori hanno questa personalità mediatica. E allora lì forse un tema si potrebbe aprire…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Io penso che domani giocherà Kumbulla e non Llorente, perchè se non lo facesse giocare lo butterebbe a mare. Perchè fare esordire un giocatore che si è visto solo per 30 secondi, che non conosce determinati meccanismi… Shomurodov in panchina con lo Spezia mi ha messo tanta tristezza, qui a Roma facciamo passare per campioni un po’ tutti solo per il fatto che indossano la nostra maglia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Cremonese è una trappola clamorosa, che però sei in grado di evitare. Il formato Verona per il campionato è il target giusto, se trovi la concentrazione e quella continuità lì, ne vieni a capo magari con qualche sofferenza. Se invece pensi che sia tutto facile, allora vai lì e rischi. Già una volta hai perso contro la Cremonese. Se la Roma vincesse raggiungerebbe una posizione in classifica che nessuno si sarebbe mai aspettato fino a un mese fa…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Tutte le partite nascondono delle insidie, ma le partite di Roma e Lazio contro Cremonese e Sampdoria hanno un solo pronostico. Nonostante gli sforzi di Stankovic e Ballardini, non mi sembrano due partite…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!