“ON AIR!” – ROSSI: “Ranieri a Oporto per strappare lo zero a zero”, TORRI: “Ci provocheranno, dobbiamo fare attenzione”, ORSI: “100 giocatori in Italia come Gourna-Douath”, CASANO: “Berta ds sarebbe un gran colpo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La partita di domani viene descritta come la svolta della stagione, ma parliamo di un playoff di Europa League. La cosa grave è che hai fatto talmente schifo che se hai vinci tu hai fatto il tuo, ma se non vinci…Questo Porto-Roma rientra nella tassa da pagare per dare un decoro a una stagione già parzialmente compromessa… Shomurodov o Dovbyk? Secondo me nella testa di Ranieri l’ucraino è dirimente in casa, quando ti devi mettere nella metà campo avversaria e fare la partita. Per me la Roma domani va a Oporto per fare zero a zero, o al massimo perdere con un gol di scarto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “In un mondo giusto, dove tutte le cose vanno al loro posto, dovrebbe giocare Dovbyk, e cioè il centravanti titolare. Conoscendo però le minestre speziate di Ranieri e le esigenze tattiche, e avendo forse la necessità di difendere prima ancora che attaccare, potrebbe puntare su una formazione che prevede Shomurodov… Ballottaggio sulla trequarti? Pisilli mi sembra quello che ha più gamba, El Shaarawy va a corrente alternata, mentre a Pellegrini la corrente gliel’hanno proprio staccata…La Roma per dare dignità alla sua stagione attraverso l’Europa League deve arrivare almeno ai quarti o in semifinale…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Shomurodov fa solo gol inutili, mentre Celik fa segnare gol pesanti…agli altri. Io sinceramente spero di non vedere più né uno né l’altro nella Roma… Allenatore a fine stagione? Ranieri ha detto che sarà annunciato a giugno, non che sarà scelto a giugno…Mentre De Zerbi non è mai stato cercato, con altri sappiamo che c’è un interesse: Pioli era stato cercato e verrebbe, ma anche con Farioli e Montella ci sono stati dei contatti… Berta nuovo ds? Magari, sarebbe un grande colpo, ha fatto le fortune dell’Atletico Madrid…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Conosco il nostro popolo: se batti il Porto e passi il turno, e poi vinci un paio di partite in campionato contro queste squadre piccole, tutti si dimenticano delle campagne acquisti del prossimo anno. Cominceranno a dire “guardate, siamo ottavi, ora possiamo arrivare settimi”… Roma-Fenerbahce nei quarti di finale di Europa League? Mourinho, conoscendo i giocatori della Roma, lì in Turchia gli fa fare qualche agguato prima della partita, perchè sa che si spaventano…Comunque questa Europa League è molto più facile di quella degli altri anni…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La Roma ci ha abituato a essere molto scostante, chissà che squadra vedremo domani sera, se farà le cose semplici, se non si farà prendere dalla fenomenite di certi giocatori, e soprattutto se segna. Perchè è una squadra che fatica da morire a fare gol. Giocare il ritorno in trasferta resta un vantaggio, puoi gestirtela di più, e la squadra all’Olimpico si trasforma… Da quando non c’è più Mourinho sulla panchina della Roma non esordiscono più i giovani. L’ultimo esordio di un ragazzino in prima squadra è con lui, è un dato che fa impressione…”

Matteo De Santis (Radio Manà Manà Sport): “Il Porto è una squadra nobile, ma la Roma negli ulti anni ha dato il meglio in Europa e mi aspetto una prova importante. Non so se sarà possibile chiuderla a Oporto o se bisognerà aspettare la partita dell’Olimpico, ma se la Roma arriva scarica a questo impegno c’è da farsi una domanda su che squadra siamo. Sia nel in questo doppio confronto che nell’eventuale ottavo avresti un calendario in campionato che una mano potrebbe dartela… Pellegrini? Se andiamo a logica, può dare il suo domani sera, è riposato e può darti qualcosa in più sotto il profilo del palleggio e della qualità…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Auspico una Roma prudentemente sfacciata. Ora che non contano i gol fuori casa non valgono più il doppio, conta solo il risultato. E quindi io vorrei che la Roma entrasse in campo per vincere, e non che aspetti che perda il Porto. E poi non bisogna cadere nelle provocazioni che ci saranno, perchè loro sono una squadra brutta, sporca e cattiva…Se il Porto trascina la partita su questo piano, la Roma perde. E rischia anche di perdere la qualificazione…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Pellegrini? Un giocatore se è considerato forte dovrebbe andare bene per tutte le partite, dovrebbe essere l’avversario a preoccuparsi e a trovare le contromisure nei tuoi confronti…Per lui è un periodo piuttosto lungo di grosse difficoltà e problematiche, anche di coinvolgimento. Se metti fuori Pisilli è un conto, se ne può discutere, ma se metti fuori un capitano…A oggi se Pellegrini non gioca non è più un tema di discussione, purtroppo…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Io già sarei soddisfatto se vedessi Dovbyk titolare e non Shomurodov, perchè questo ballottaggio mi lascia perplesso. Io non penso che Ranieri vada lì per vincere la partita, ma penso che punterà al pareggiotto per giocarsela all’Olimpico. Pisilli? Secondo me sbagliamo a pensare che sia un centrocampista difensivo, è una mezzala che va, ha inserimento, capacità di leggere le azioni da gol, è uno da 7-8 reti a stagione, e invece noi pensiamo al medianaccio che copre di più. Gourna-Douath è il classico mediano…fra l’altro, apro una parentesi: è un ragazzo simpaticissimo, ma la Roma dovrebbe pagare per lui 20 milioni…ragazzi, 20 milioni…E’ un calciatore che ha grande fisicità, è uno su cui lavorare, ma 20 milioni sono tanti…”

Nando Orsi (Radio Radio): “20 milioni per Gourna-Douath? E’ il discorso delle società dove ci sono padroni che pensano e altre che non pensano…20 milioni per Gourna-Douath, ma ci rendiamo conto? Ragazzi, in Italia ne troviamo 100 di calciatori come lui…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pellegrini ancora fuori dai titolari? Ranieri ha fatto una scelta, credo si possa anche capire. Siamo in un momento decisivo. In campionato il calendario ti potrebbe garantire un certo numero di punti, sperando che lì davanti qualcuna abbia un calo. In Europa invece è dentro o fuori, e ti affidi a chi ti dà più garanzie. Ranieri avrà lavorato per arrivare a queste partite nel modo migliore… La Roma dovrebbe essere nelle condizioni di superare il Porto, ha le sue chances…”

Redazione Giallorossi.net