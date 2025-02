AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di mercoledì 12 febbraio 2025:

Ore 12:15 – CHIFFI ARBITRA PARMA-ROMA – Sarà il signor Chiffi l’arbitro che dirigerà Parma-Roma di domenica prossima, mentre al VAR scelto Sozza. LEGGI LE DESIGNAZIONI COMPLETE

Ore 10:00 – SU MANNINI C’E’ L’UDINESE – Oltre a Renato Marin, rischia di salutare i giallorossi anche Mattia Mannini, altro azzurrino in scadenza di contratto con la Roma: sull’esterno giallorosso è in pressing l’Udinese. Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo.

Ore 9:40 – MILLE TIFOSI A OPORTO – Sono circa mille i romanisti che hanno scelto di sostenere la squadra in Portogallo domani sera nonostante le tante difficoltà della trasferta, sia in termini economici, perché i prezzi dei vali sono aumentati e non poco proprio in virtù dell’evento sportivo, sia in termini logistici, visto che per i tifosi non sarà passibile partire subito dopo la partita per l’assenza di aerei in tarda serata. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Ore 9:30 – ADIEU MARIN: FIRMA COL PSG – Renato Marin saluta la Roma: lascerà Trigoria in scadenza di contratto. Il portiere italo-brasiliano ha accettato la proposta del PSG, tardivo il rilancio di Ghisolfi. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:20 – RENSCH SALTA PORTO E PARMA – Più grave del previsto lo stiramento all’adduttore di Resnch, che salterà di sicuro sia il Porto che il Parma. Il terzino proverà a recuperare in tempo per il ritorno del play off di Europa League, in programma tra otto giorni. Lo scrive Il Tempo.

