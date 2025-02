ULTIME DA TRIGORIA – Rifinitura in corso, out Rensch. Ballottaggio Dovbyk-Shomurodov, Pellegrini spera. Ranieri e Svilar stasera in conferenza

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura per la Roma questa mattina a Trigoria: l’unico assente è Devyne Rensch, che non partirà per il Portogallo. Ok invece sia Hummes che Paredes: domani sera giocheranno titolari. Da sciogliere il ballottaggio Dovbyk-Shomurodov, con l’ucraino che parte leggermente favorito sull’uzbeko. Spera anche Pellegrini, che si giocherà una maglia con Pisilli ed El Shaarawy.

La squadra partirà per Oporto nel pomeriggio, poi in serata, intorno alle 19:45, mister Claudio Ranieri parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match che si giocherà domani sera allo stadio do Dragao. Insieme a lui ci sarà il portiere Mile Svilar.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini