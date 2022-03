“ON AIR!” – CATALANI: “Pinto ds impreparato, temo che faccia altri errori”, FALLICA: “Cambi non all’altezza della situazione”, CORSI: “Mancini il giocatore più inutile della Roma”,

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Partita molto particolare ieri, il primo tempo non aveva soddisfatto nessuno. Poi con i cambi e le nuove disposizioni di Mourinho la partita si è sistemata. Ingenua l’espulsione di Sergio Oliveira, probabilmente è stata eccessiva, ma la Roma è stata capace di portare a casa una vittoria che permetterà alla squadra di giocare il ritorno con due risultati su tre a disposizione… La Roma nonostante avesse in campo tanti giocatori tecnici come Veretout, Oliveira, Mkhtiaryan, Zaniolo e Abraham, non riusciva a fare tre passaggi consecutivi. Al di là del campo, perchè come diceva giustamente l’allenatore avversario era brutto anche per loro, e il Vitesse era stato in grado di costruire qualcosa… Roma meno naif come dice Mourinho, che vince la terza partita per uno a zero, senza subire gol, e questo non è mai casuale…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Il primo tempo non siamo stati in campo, non dico che è stato disastroso ma comunque molto deficitario. Forse c’era un po’ la sindrome di Bodo. La nostra difesa respingeva bene, ma sulle seconde palle spesso non c’era nessuno, mancava il mediano di riferimento. E infatti quando entra Cristante nella ripresa la Roma domina la partita. Siamo stati a dire tutta la settimana che ora avevamo 16-17 giocatori su cui il mister può contare, e invece mi sa che dobbiamo un po’ rivederla questa cosa. Perchè Maitland-Niles non è stato all’altezza, perchè a centrocampo qualcosa non andava, e perchè anche Vina non è stato un giocatore su cui contare, complice anche l’ammonizione iniziale. Mi dispiace dire che i cambi non siano stati all’altezza della situazione, e lo dimostra il fatto che la squadra abbia cambiato volto nella ripresa…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Vitesse-Roma? Partita da mettersi dentro un bunker e non guardare più niente… Partita brutta, bruttissima. Non c’è partita dove Mancini non prenda un giallo, non c’è un giocatore più inutile di lui nella Roma. I ragazzi del Vitesse valgono meno di niente, per cui non ci saranno problemi per il ritorno. Però mamma mia che brutta squadra la nostra…Poi abbiamo vinto, e siamo contenti. Vittoria anche meritata, ma partita bruttissima. Però se ti portano avanti, queste partite vanno bene…miglioreremo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma secondo me ha giocato bene sia contro lo Spezia che contro l’Atalanta. Io sono d’accordo con Mou, anche contro i liguri la Roma ha fatto una bella partita, e ancora meglio contro i bergamaschi. Quella di ieri invece è stata una prestazione meno positiva, ma il risultato è buono. Da qualche parte bisogna sempre trovare una continuità, poi quando si mettono insieme le due cose è ancora meglio. Ieri un passo indietro come approccio alla partita, e c’è da riflettere su alcuni giocatori in campo ieri dall’inizio. Molto positivo invece El Shaarawy, una prova incoraggiante per il futuro…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io intravedo dei passi avanti. La Roma di Mourinho di questo fine stagione è quella vista nel secondo tempo di ieri, con un uomo a sinistra di qualità, che sia El Shaarawy o Zalewski, che faccia da raccordo col centrocampo… Questa è l’identità della Roma, più di questo ora non si può fare…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Non riconosco più Veretout, non so cosa abbia. Mou ha il dovere di recuperarlo, è un giocatore importante e non può essere svanito nel nulla. Il campo ha influito, ma la Roma non è una squadra dalla quale aspettarsi un certo tipo di partita: una volta ne fa una, e la volta dopo un’altra. Il fatto di non avere un’identità precisa la dice lunga. Questa cosa è figlia di un mercato fatto da Pinto, che non ha portato il regista che prende per mano la squadra. Pinto ha fatto degli errori gravi sul mercato, e ho paura che ne faccia ancora. Lo trovo impreparato nella posizione che ha, non è un ds adatto, a meno che le scelte definitive non gliele imponga Mourinho…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il risultato è positivo, la Roma verso i quarti. Ma il primo tempo è stato molto brutto, il Vitesse non meritava di essere sotto. La Roma ha evidenziato dei problemi evidenti di gioco, ed è stata graziata dagli avversari. Se si guarda al risultato c’è da essere soddisfatti, anche se parliamo di una squadra di mezza classifica del campionato olandese, non di fenomeni…Però la Roma ha in mano il passaggio del turno: se guardiamo quello che ha mostrato il campo, è molto poco…Io di grandi progressi nella Roma non ne vedo, è una squadra perennemente in emergenza, che cambia modulo, cambia certezze.. La Roma non è una squadra con una fisionomia precisa, ma il segnale contro l’Atalanta è stato importante perchè al contrario di quello che sostiene Mourinho la Roma ha dei calciatori di valore…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Molto positivo per la Roma aver inanellato la terza vittoria consecutiva. Mou continua nella sua serie positiva, le vittorie in Europa sono molto importanti perchè ti danno consapevolezza, e la Roma sta onorando nel modo migliore il suo cammino in Conference League. La squadra sta proseguendo il suo processo di crescita, seppur con risultati altalenanti. Il disegno è di durata triennale, ma la squadra sta crescendo sotto il profilo dei risultati. Per me il bilancio è più che positivo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Vedo ancora delle alternanze di prestazioni: contro l’Atalanta hai fatto una bella partita, sporca, e sotto questo aspetto Mou sta lavorando bene. Ma ci sono anche prestazioni negative da non rivedere. E poi questo mercato è stato frettoloso, sia quello di giugno che quello di gennaio, che non ha portato un granché… Ci sono dei calciatori, dei nuovi acquisti che non vanno bene, non sono all’altezza della situazione, e queste partite servono anche a schiarirsi le idee su quello che sarà il prossimo mercato della Roma…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Ieri ha vinto la squadra migliore nonostante il campo. Primo tempo bruttissimo, arbitro improbabile che non ha mai visto un calcio d’angolo esatto… Qualcuno ieri sosteneva che questo era un torneo che non conta nulla, ma oggi se ne parla della vittoria della Roma, un risultato che la avvicina ai quarti di finale… Il giudizio sulla Roma è in sospeso, non è che la vittoria contro il Vitesse cambia il giudizio. L’etichetta Mourinho deve aggiungere sempre un valore, e per il momento io questo valore non lo verifico e la partita di ieri lo ha dimostrato…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!