“ON AIR!” – ROSSI: “Consumata una delle pagini peggiori della storia della Roma”, CIARDI: “Atteggiamento dei calciatori da schiaffi, ma la colpa di Mou”, CORSI: “Esiste un caso Pellegrini”, CENTO: “Inaccettabili le parole di Serra, allenatore lasciato solo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Serra arbitrò la Roma in un torneo di Viareggio e ci disse “romani di mer*a”, con Alberto De Rossi che gli salvò la vita, altrimenti non ce lo saremmo ritrovato ieri a bordo campo…Ma fare una trasmissione su Serra sarebbe troppo facile. Ieri si è consumata una delle pagine peggiori della storia della Roma da quando la seguo, perchè ha perso contro una squadra che non vinceva in Serie A da 27 anni. La Cremonese nelle 11 partite precedenti allo Zini aveva collezionato tre pareggi e otto sconfitte, e aveva fatto 5 gol. E noi nel 2023 perdiamo due partite contro la Cremonese, una squadra che in questa stagione era riuscita a battere solo la Ternana nel preliminare di Coppa Italia, una squadra di metà classifica di Serie B…Mourinho non è un semidio, e quando perdi due volte contro l’ultima in classifica c’hai torto, ma non poco, tanto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Kumbulla ogni volta che gioca te la ricordi, direi basta pure, no? Comunque ieri male tutti. E poi ragazzi, Pellegrini è un problema. Lui da capitano non se la sente di tirarsi indietro, ma se sta così non deve giocare. E’ peggio pure per lui esporsi a queste brutte figure. Per me non ci sono incedibili, se proprio dovessi trattenere uno, tratterrei Dybala…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questo Serra tanti anni fa arbitrò la Roma Primavera, e cacciò addirittura tre nostri giocatori, ci aveva litigato pure Pellegrini. Piena solidarietà a Mourinho per questa storia, ma ieri non abbiamo perso contro la Cremonese per colpa degli arbitri. Il problema della Roma sono i ricambi: quando ti manca Smalling, e ti gioca Kumbulla la differenza si vede. Se non hai riserve importanti, poi crolli miseramente… Si può dire che esiste un caso Pellegrini nella Roma?…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Con certi giocatori più di questo non puoi fare. Inconsciamente ora fare il giocatore della Roma è la cosa più facile del mondo, perchè tanto se perdi si parlerà solo dell’allenatore. A me non me ne frega niente di quello che è successo tra Mourinho e Serra, non è per quello che ieri la Roma perde. Non è che squalificano Serra ti ridanno i tre punti. Noi ormai viviamo gli spin off, dove il campo è un accessorio. Ma perchè questi giocatori per l’ennesima dopo aver pensato di aver fatto l’impresa giocano con quella sufficienza da schiaffi? La responsabilità di Mourinho da zero a dieci è dieci, perchè è lui che li manda in campo…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Occasione persa, questi tre punti rischiano di pesare molto alla fine del campionato. La Cremonese ha fatto la partita della vita, la Roma la ha affrontae invece come una sfida di ordinaria amministrazione. Siamo tutti allenatori, è troppo facile giocare dopo aver visto la partita, ma avevo ragione io: questa era la partita dove Belotti non doveva giocare, ma Abraham. E che prima di rinunciare ad El Shaarawy ci devi pensare bene…. Quello che ha fatto e ha detto il quarto uomo però è inaccettabile, e spero che vengano presi dei provvedimenti. Ed è grave che nessun dirigente ieri non sia intervenuto, ci deve essere un terzo che intervenga a tutela. Non può accadere una cosa del genere, e l’allenatore non può essere lasciato solo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La prestazione non è stata all’altezza delle aspettative di nessuno, prestazione troppo brutta da parte di tanti giocatori, Zalewski è stato imbarazzante per certi versi… L’approccio è stato troppo molle, e questo non va bene. Se tu pensi di fare una passeggiata solo perchè hai Pellegrini, Dybala, Spinazzola e Wijnaldum fai un errore clamoroso. Il punto vero è come mai la squadra non riesce ad avere quella continuità di cui hai bisogno, siamo tornati alla Roma che al fischio d’inizio della partita non sai mai quale sarà…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi aspettavo una partita complicata, ma la Roma se l’è complicata ancora di più. Sconfitta o pareggio, cambiava poco. Squadra molle, che soffre la pressione dell’avversario e che in difesa senza Smalling perde certezze. Se Dybala sta sotto tono, in attacco non tiri in porta, Pellegrini sempre per terra: faccio fatica a individuare in lui il riferimento della squadra. Questa è la Roma, le solite cose, ieri forse avrebbe dovuto accontentarsi del pareggio. Rui Patricio? Si può fare meglio, non ti salva mai…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!