“ON AIR!” – FERRETTI: “Zaniolo? La situazione comincia a essere pesante”, AGRESTI: “Davanti a 45 milioni la Roma potrebbe cederlo”, PUGLIESE: “Coppa Italia? Il club preferirebbe il quarto posto”, CORSI: “Il karma di Mou può tutto”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho è consapevole dei paletti della Uefa. Qui non va trovata una soluzione che è “o Mou o Tiago Pinto”. Più poteri a Mourinho come allenatore manager? Facendo l’esempio di Solbakken, il suo acquisto a zero è una mossa impeccabile dal punto di vista societario, ma se magari l’ultima parola spettasse al tecnico, lui ti potrebbe dire: “Ok, il giocatore è bravo, ma in quel ruolo ne abbiamo già tre. Prima di metterlo sotto contratto vediamo se c’è l’occasione di prendere prima un giocatore che ci serve, tipo un difensore centrale…“… Per Pinto non deve essere una diminutio lavorare con Mourinho, non penso che possa lamentarsi del fatto che gli faccia ombra, non credo che ora sia diventato Italo Allodi e che Mourinho gli faccia ombra. Se si andasse in questa direzione, per Pinto potrebbe essere un motivo di crescita…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Spero nella Fiorentina più che nel Torino nell’eventuale semifinale di Coppa Italia. Roma-Bologna in finale? C’ha detto già culo, anche se il karma di Mourinho può tutto… Se vinciamo la Coppa Italia mi verrebbe da pensare che la cessione di Felix alla Cremonese era tutto un piano di Mourinho… Gente già corsa a prendere i biglietti per il quarto di finale? Una cosa normale, sono sempre successe prima degli undici anni di gnocchi, io le file me le ricordo. E’ un atteggiamento tipico dei romanisti, poi Mourinho ci ha messo il suo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Roma-Cremonese di Coppa Italia? A occhio e croce mi viene da pensare che Mourinho non metterà in campo le riserve, come invece ha fatto ieri Spalletti…E comunque occhio a pensare che te le porti da casa, perchè a Firenze o a Torino ci devi andare a giocare. Sei favorito, sei più forte, ma a Firenze ultimamente non è andata benissimo, sia in campionato che in Coppa Italia. Ma avendo Napoli e Milan dalla nostra parte del tabellone, non ci è andata malissimo visto che sono state entrambe eliminate…”

David Rossi (Rete Sport): “La Cremonese ieri ci ha evitato la doppia trasferta di Napoli… Noi dicevamo di fare il nostro, uscendo indenni da Milano e vincere le partite in casa. Ora stesso schema: Spezia, Napoli, Cremonese in coppa Italia, e Empoli in casa: voglio almeno sei punti e il passaggio del turno in coppa… Se batti Spezia e Empoli, alla fine a me di Napoli-Roma me ne frega il giusto. Anche perchè dopo 3 giorni avresti il quarto di finale di Coppa Italia, e avresti il modo di compensare un eventuale sconfitta. Tutti dicono che ora abbiamo un’autostrada verso la finale di Coppa, ma le partite vanno sempre giocate…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Dal punto di vista della sostenibilità economica, non c’è paragone tra il quarto posto e la vittoria della Coppa Italia. Nella testa della società non c’è assolutamente l’idea di puntare più sulla vittoria del trofeo, mentre forse nella testa di Mou un pochino sì, anche se lui ha tanta voglia di tornare a giocare la Champions. E poi non dimentichiamo che non è affatto detto che tu riesca a vincere la Coppa Italia, prima di tutto devi arrivarci in finale, e poi dovresti pure vincerla. Se puntassi tutto sulla coppa e non dovessi portarla a casa, ti ritroveresti con un pugno di mosche in mano…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Le parole di Villar? Ci vuole veramente come una faccia del cu per dire certe cose. Ti hanno schifato tutti, ma lascia perdere, smettila di parlare della Roma e di Mourinho, che non fa per te. Lui dopo qualche partita si era sentito il nuovo Xavi, si era montato la testa, ma la cosa importante è che se ne sia andato via… Zaniolo all’Arsenal a gennaio? Anche Vlahovic alla Juve in inverno sembrava impossibile, col mercato devi essere sempre sul chi va là. Io non mi sorprendo più di nulla sul calciomercato, ne ho viste di cose che sembravano impensabili. La situazione di Zaniolo comincia a essere pesantina per la Roma e per il giocatore, e va trovata una soluzione per tutti…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Preferirei vincere la Coppa Italia piuttosto che arrivare al quarto posto. Sono contenta che la Roma abbia la possibilità di arrivare in semifinale, ma prima devi prima battere la Cremonese all’Olimpico e abbiamo visto che niente è scontato. La Conference League ti ha dato la sensazione che le finali con Mourinho in panchina puoi vincerle…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Su Zaniolo bisogna capire se rinnoverà entro poco o se si andrà avanti fino a giugno o anche oltre. Io spero che la Roma sia in grado di chiarire questa situazione, altrimenti ti porti questi problemi fino a fine stagione: io spero che ci sia chiarezza una volte per tutte su questa situazione…Su Smalling la Roma deve cercare di rinnovare il contratto ma senza fare follie. E’ un giocatore determinante in difesa, ma in giro si trova abbastanza facilmente un sostituto. Non capisco perché fino ad oggi Kumbulla ha trovato poco spazio, domenica mi è piaciuto molto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zaniolo via a gennaio? Davanti a un’offerta così importante la Roma non potrebbe non pensarci anche subito. Se gli offri 45 milioni di euro, la Roma ha solo due soluzioni: accettare o rinnovargli subito il contratto. Dire di no a una proposta del genere sarebbe un grande rischio, perchè poi a giugno rischieresti di trovarti spalle al muro. La Roma sicuramente non vuole arrivare a quel punto, anche perchè sarebbe difficile gestire il suo ultimo anno se dovesse restare fino alla scadenza…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Zaniolo è sicuramente un caso da gestire. Nell’Arsenal c’è in scadenza 2024 sia Xhaka che Saka, e forse per questo prende Zaniolo. Come Zaniolo ce ne sono tanti in Europa, se mettiamo da parte l’aspetto affettivo e la Conference League vinta. Se lui vuole puntare alla scadenza di contratto, la Roma deve prenderne atto e cercarne un altro in giro per l’Europa, e non è impossibile. Deve pensarci Pinto, che sta gestendo bene il rinnovo di Zaniolo però mi sembra impreparato sull’eventuale sostituzione del calciatore. E quindi su chi ha ragione tra Mou e Pinto un pensierino lo farei…”

