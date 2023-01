TOTTI: “Dybala è un fenomeno, Roma se lo merita. Spero che la società possa accontentare Mou. Spalletti? Io parlo con tutti…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sportmediaset in vista della sfida di Supercoppa italiana tra Milan e Inter: “È sempre una partita bella da vedere e da giocare. Partita singola con due grandi squadre che si affrontano, è anche il derby e quindi è una gara diversa da tutte le altre. Alla fine quando entri in campo, se stai bene o male fisicamente lo metti sempre da parte. La finale va sempre rispettata e giocata al 100%“.

Totti ha poi spaziato anche sulla Roma e in particolar modo su Dybala: “Paulo è un fenomeno, un giocatore che sta sopra tutti perché ha sempre dimostrato il suo valore. Sono contento che sia arrivato alla Roma perché se lo merita e perché è giusto che la città abbia un calciatore di questo calibro. Si percepisce quando i giocatori sono un po’ diversi dagli altri. Lui lo sta dimostrando segnando e facendo delle grandi prestazioni. Siamo contenti di averlo alla Roma, ce lo godiamo e ce lo teniamo stretto”.

Poi sugli obiettivi stagionali dei giallorossi e sul mercato: “La qualificazione alla Champions è l’obiettivo principiale, anche se sappiamo che non sarà facile. Le prime quattro vanno forte, ma il campionato è lungo, ci sono tanti punti ancora in palio, le squadre sono vicine e tutto può succedere. Mourinho vuole rinforzi dal mercato? Ogni allenatore vuole una rosa sempre più competitiva. Se lo dice il mister, speriamo che la società riesca ad accontentarlo“.

Finale dedicato al rapporto con Spalletti, con cui ha recentemente detto di essere pronto a riappacificarsi: “Non l’ho sentito. Io ho detto la mia sulla questione in questo momento. Se un giorno dovesse capitare, parlerò con lui come parlo con tutti“.

Fonte: Sportmediaset