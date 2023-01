ULTIME DA TRIGORIA – Zaniolo in gruppo, ok per lo Spezia. Aggregato il giovane Chesti

AS ROMA NEWS – Dopo la vittoria contro la Fiorentina grazie alla doppietta di Dybala e i due giorni di riposo concessi da Mourinho alla squadra, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria.

Nel mirino dei giallorossi c’è la sfida in casa dello Spezia, gara valida per la 19a giornata di campionato in programma domenica 22 gennaio alle ore 18.

Da segnalare come Nicolò Zaniolo sia regolarmente in gruppo, e dunque ha completamente smaltito la sindrome influenzale che lo ha tenuto fuori dal campo contro la compagine viola.

Aggregato con la prima squadra anche il difensore centrale classe 2004 Francesco Chesti.