“ON AIR!” – PETRUZZI: “Con l’annuncio del rinnovo di De Rossi è 65% Roma e 35% Milan”, CASANO: “Entusiasmante”, PIACENTINI: “Avrei mantenuto il focus sulla partita di stasera”, VISNADI: “Se Leao fa il Leao passano i rossoneri”

David Rossi (Rete Sport): “Con il rinnovo di De Rossi domani potremo alzarci dal letto con almeno un motivo per essere contenti, a prescindere dal risultato di stasera. Che da una parte è consolatorio… Abbiamo intanto una base: oggi il tifoso romanista ha i piedi ben piantati per terra, e questa terra si chiama Daniele De Rossi. Le premesse sono importanti, quello che questo allenatore ci ha fatto vedere in questi tre mesi sono cose mirabolanti. Il suo campionato rischia di vincerlo, se continua così la sua Roma può chiudere come la squadra che ha fatto più punti di tutte le altre…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non vorrei che domani a quest’ora dicessimo: “Peccato che sia passato il Milan, ma siamo contenti del rinnovo di De Rossi“. Io avrei mantenuto il focus sulla partita di stasera… Resta che tutti noi siamo stati per settimane a a dire: “Ma quando lo annunciano sto rinnovo?“, e io sono molto contento… Però c’è una cosa che ci tenevo a dire: ma Pioli se la farà una vita prima o poi? Ieri in conferenza stampa dice: “Gne, gne, gne…noi l’anno prossimo facciamo la Champions!”…ma che modo di rispondere è? De Rossi non ha detto che il Milan è all’ultima spiaggia, ma che giocherà come se fosse l’ultima spiaggia, ma quello pure la Roma…ma che modo di rispondere è…un sopravvalutato, prete finto… ma vai a fare compagnia a Mazzarri caro Pioli…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Mi immagino come starà Daniele oggi dopo l’annuncio del suo rinnovo…sarà carico a pallettoni. Lo sapeva già? Non so, ma di sicuro non lo sapevano i calciatori… Quanto sposta il suo annuncio in vista della partita di stasera? Ora è 65% Roma e 35% Milan. Questa è una proprietà che vuole sbalordire. E con De Rossi ancora in panchina per me non è per niente scontato che Lukaku vada via…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Non mi meraviglierei se la decisione del rinnovo sia stata presa ieri sera stesso. Questi signori sono capaci di averlo chiamato ieri sera per dirgli: “Ah biondino, vieni qua e firma sto rinnovo…“. E’ una scelta strategica da grandi comunicatori, che sembra un ossimoro visto che i Friedkin vengono scherzosamente chiamati “i muti”. Io quando ci sono delle preoccupazioni le esprimo, ma anche quando devo dire che sono persone serie e perbene… Io auspicavo questo, voglio pensare che abbiano preso questa decisione giorni fa, ma questa era la giornata perfetta per annunciarlo: alla vigilia di Roma-Milan e di una serie di partite fondamentali. A me questo annuncio mi ha dato un’elettricità…è stato veramente entusiasmante…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La mossa di annunciare il rinnovo era la cosa più giusta da fare. Se mi mettevi Italiano o Palladino sulla panchina della Roma, i Friedkin rischiavano una contestazione feroce. La mossa è molto giusta, è perfetta, De Rossi sta crescendo con la Roma ed è tanta roba. Poi ci sarà da parlare del mercato. E ora aspettiamo la mossa del direttore sportivo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il rinnovo di De Rossi? Immagino che sia un biennale con opzione per il terzo anno. E’ nello stile dei Friedkin: si parla di progetto a lungo termine per fare felici i tifosi, ma senza fare promesse… All’inizio mi dispiaceva che fosse stato scelto De Rossi, faticavo a godermelo visto quanto gli voglio bene perchè ero molto scioccata dall’esonero di Mourinho. E invece grazie a quello che ha fatto sul campo si è conquistato pezzettini di fiducia come allenatore, mi ha sorpreso tanto, e ora sono contenta che rimane. Il messaggio che i Friedkin mandano annunciandolo oggi è “De Rossi a prescindere“, che si vada in semifinale o in Champions…Per quanto mi riguarda, l’effetto che ho avuto è come quando per la prima volta entri in macchina e al volante c’è tuo figlio…ti fa effetto, improvvisamente guida lui…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Il rinnovo di De Rossi è una mossa giusta, probabilmente tardiva, io lo avrei fatto anche prima. De Rossi si è meritato la conferma facendo giocare bene la squadra, ma dando anche un’identità alla squadra e ai tifosi. Forse questa è la spinta per dare una tranquillità al tecnico e un segnale alla squadra. Sono stracontento…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Oggi con De Rossi sulla panchina della Roma non invidi nessun altro allenatore di qualsiasi altro club in Europa. Non poteva esserci notizia migliore per cominciare la giornata… Marciniak? E uno degli arbitri migliori al mondo. E’ l’arbitro che ha diretto le finali del mondiale e della Champions, è un arbitro che dà delle garanzie…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma è nelle condizioni di vincere la partita di stasera. Non credo ci sarà una squadra così superiore all’altra da schiacciarla. Se Dybala sta bene può sconquassare la difesa del Milan, che già di per sé non è una garanzia. Stessa cosa però vale anche per Leao o Theo Hernandez. Per questo immagino una partita molto equilibrata…Il rinnovo di De Rossi? Non potevi legarlo al risultato di una partita. E’ stata fatta la scelta giusta, l’allenatore ha avuto la sua grande occasione ed è stato bravo a sfruttarla…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Sulle scelte di formazione mi sembra tutto abbastanza apparecchiato, con El Shaarawy a destra e Pellegrini più largo a sinistra. Bove farà il sostituto di Cristante. Bisogna capire se Pioli punterà su Chukwueze, in quel caso non escluderei il doppio terzino con Spinazzola e Angelino…”

Furio Focolari (Radio Radio): “A me sembra quasi che nel Milan non si veda l’ora di perdere questa partita per mandare via Pioli. A me non sembra giusto. La partita mi sembra aperta a qualsiasi risultato: nessuna si difenderà ad oltranza, e sarà una partita aperta. Il risultato? Che la Roma possa prendere due gol di scarto dal Milan lo escludo a priori. Il massimo che può fare il Milan è vincere con un gol e andare ai supplementari…Il rinnovo di De Rossi? E’ la dimostrazione che la Roma ha una proprietà straordinaria, con le idee chiare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il rinnovo di De Rossi? Va sottolineato il merito dei Friedkin nella gestione del club. Non era possibile che questo non avvenisse, i Friedkin hanno sempre fatto tutto con grandissimo buonsenso. L’annuncia arriva in un giorno non casuale, a dimostrazione che l’allenatore resta a prescindere da come finirà stasera.Partita di grande importanza soprattutto per il Milan e per il suo allenatore. Non credo che ci sarà una squadra che si difenderà. La Roma è favorita in modo abbastanza netto: ha due risultati su tre e gioca in casa. Per il Milan non sarà semplice, deve vincere con due gol di scarto, oppure con uno e poi giocarsi tutto nell’extra time…Facendo un calcolo matematico, se diciamo che la Roma ha il 30% di vincere, il 40% di pareggiare e il 30% di perdere, significa che il Milan ha il 70% di possibilità di non passare…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Il rinnovo di De Rossi è meritato sul campo, c’erano pochi dubbi al riguardo… Roma-Milan? Secondo me la partita sarà più aperta di quello che dicono Furio (Focolari, ndr) e Stefano (Agresti, ndr). Il Milan è più forte della Roma, decisamente più forte, e non può sbagliare stasera. Il Milan in questi anni a Roma mi pare abbia vinto diverse volte, ed erano 3 o 4 anni che non perdeva con i giallorossi…Leao con le squadre italiane non parte mai battuto: se Leao fa il Leao, il Milan passa…”

