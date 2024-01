“ON AIR!” – ROSSI: “Non riconosco più la Roma, mi sento abbandonato”, CIARDI: “Orsato non ha sbagliato nulla, a sbagliare tutto è stato Mou”, PIACENTINI: “Si è appiattito alla mediocrità”, CASANO: “Siamo quasi al game over”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Oggi mi sento esattamente come quando finisce una storia d’amore molto lunga. Mi sento come se avessi vicino una sconosciuta. La Roma ha avuto un crollo, e io non la riconosco più. Io non mi sento nemmeno tradito, mi sento anestetizzato, non mi incaz*o neanche più. Mi sento solo, abbandonato. Il momento di fare i bilanci è scaduto mesi e mesi fa. Qual è il futuro di questa Roma? E soprattutto, chi ce lo racconterà? Qualcuno ha addosso la responsabilità di dirci che fine farà la Roma?…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “In una squadra che si affida ai singoli e non al gioco, le assenze di Smalling e Dybala pesano tantissimo. A questo punto o deve cambiare Mourinho, oppure devi cambiare allenatore. La normalità della Roma è quella di ieri, con le grandi rinunciamo a giocare. Ma se ti sai che il tuo punto di forza è l’attacco, prova a vincerle, meglio perdere 4 a 3, almeno ci divertiamo. Se vedi che queste scelte non funzionano, ma allora prova a cambiare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sono d’accordo con la tesi di chi sostiene che l’avventura di Mourinho alla Roma si è esaurita a Budapest. Non emotiva, ma sportiva e progettuale. In quell’incontro in Algarve che c’è stato in estate tutti avrebbero dovuto prendere decisioni diverse, ma in quel caso ci vorrebbe una società che possa prenderle queste decisioni. Qua non mi sembra ci sia nessun punto di riferimento per squadra, allenatore e tifosi… Cosa mi ha dato più fastidio ieri? Rendersi conto della mediocrità di questo progetto, e ci metto dentro tutti, anche l’allenatore, che potrebbe renderla diversa, e invece anche lui si è appiattita a questa mediocrità…Nella squadra di ieri farei fatica a trovarne tre da confermare l’anno prossimo, giusto Bove e Mancini…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Ma come si possono fare prestazioni come quella di domenica, e subito dopo prestazioni come quella di ieri sera? Ma che hanno dato maglie a gente diversa? Se è vero che i Friedkin attendono i risultati per decidere su Mourinho, ormai siamo quasi al game over. Se dovesse arrivare un ds dall’estero, arriverà anche un allenatore dall’estero: perchè Mitchell dovrebbe puntare su Thiago Motta se nemmeno lo conosce?… Pellegrini? Io non ho la certezza che possa giocare nella Roma anche il prossimo anno, so quali sono i pensieri interni e di Pellegrini stesso…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma è una squadra scarsa, che sta portando anche giù Mourinho con quelle dichiarazioni che non c’entrano un caz*o con la partita di ieri. Ci sono momenti in cui bisogna solo dire due parole, che non sono stati all’altezza, e fine. E’ stata veramente inopportuna quella dichiarazione sul rigore da parte di Mourinho. C’è chi è contro Mourinho, chi contro la squadra, chi contro i Friedkin. Se li uniamo tutti e tre facciamo prima. La partita è stata inguardabile, e la Roma non doveva perderla. Ora un presidente deve fare qualcosa, altrimenti andando avanti così la squadra va a smorzarsi e a spegnersi. E’ un disastro… Lukaku? Non gliela fa più, lo spostavano come un fuscello, sembra un giocatore di 50 anni. E Dybala sparisce: se hai una Ferrari che si spegne ogni volta a metà viaggio, beh allora sai che c’è, allora cambio macchina…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Cosa sta succedendo a Lorenzo Pellegrini? Io non lo so. Ieri la prima palla che gioca, con Karsdorp che si propone a destra, il Pellegrini che conosco lo avrebbe mandato in porta. E invece lui trattiene palla, e poi quando prova a fare l’assist la linea di passaggio si era già chiusa e lui non se ne era reso conto… Questo cosa mi dice? Che Pellegrini non è capace a giocare a pallone? Mi sembra un giocatore diverso, e una domanda me la faccio. La scelta di Mourinho di far giocare Dybala dal primo minuto si è rivelata sbagliata, questo è indubbio. Poi non è detto che mettendo Dybala a partita in corso l’avresti vinta…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Orsato ieri non ha sbagliato nulla, chi ha sbagliato tutto è l’allenatore della Roma. E ai Friedkin nessuno ha messo la pistola alla tempia per pagare stipendi immotivati. La partita? Non è stata una partita. Dal marzo 2022 la Roma non tira più in porta alla Lazio, e questo è un peccato mortale. Ed è per questo che il post partita è peggio della partita. Una squadra non può aggrapparsi a un solo giocatore, e non è possibile dire certe cose su Dybala. E la cosa del rigore è un autogol di Mourinho, peggio della partita ci sono state le sue parole…E’ arrivato il momento che si sentisse la voce del padrone, o chi ha la delega a parlare, ma che abbia la competenza di calcio europeo e italiano. Dovrebbero mettere con le spalle al muro la squadra e l’allenatore…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Brutta partita, ma non mi aspettavo molto di meglio. La paura di perdere l’ha fatta da padrona e per Mourinho è un grande problema. La Lazio ha fatto di più e ha vinto con merito. La bottiglia che ha colpito Bove è una cosa molto grave e pesante… Rigore moderno? Sì, ma il problema è che la partita è stata giocata oggi, per cui è rigore. L’argomento è surreale, non stiamo discutendo di un rigore dato 30 anni fa…quello è un intervento da rigore, poi è ovvio che senza VAR non si sarebbe dato, ma quello è un calcio all’avversario ed è rigore, fine… Dybala? Se non avesse problemi fisici, sarebbe uno dei giocatori più forti al mondo e giocherebbe in un club più ricco della Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Primo tempo imbarazzante, con due squadre impaurite che badavano solo a non perdere. Nel secondo tempo Sarri è riuscito a spronare di più i suoi, e la squadra ha fatto belle cose. La Roma non ha reagito, neanche dopo il gol della Lazio. Roma bruttissima, che tira in porta la prima volta all’87’. La Lazio merita per quello che si è visto, ma resta un derby brutto. Mi domando: ma il 100% dei tifosi che vogliono Mourinho a tutti i costi non saranno solo quelli che vanno allo stadio? E’ una riflessione da fare, perchè dopo la partita in radio ne hanno dette di tutti i colori a Mourinho… Il rigore di altri tempi? Mi sarebbe piaciuto che Mourinho lo avesse detto dopo quello dato contro l’Atalanta. Nessuno, nemmeno i siti romanisti hanno detto che quello non era rigore…”

