“ON AIR!” – CORSI: “Immobile e Mancini i primi colpevoli del fallimento azzurro”, FOCOLARI: “Eliminati dalla Sambenedettese”, MAGNI: “Ho il mal di stomaco”, CATALANI: “Ma l’allenatore è il minor responsabile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La squadra di ieri non aveva giocatori di personalità ed era formata da calciatori in scarsa condizione di forma. Donnarumma è sotto accusa al PSG, Mancini ha vissuto nella Roma una stagione altalenante, Bastoni con l’Inter sta attraversando il suo momento peggiore, Emerson era una riserva del Chelsea. Io spero di non vedere più Immobile con la maglia della nazionale. Insigne va a giocare in Canada. Berardi per me è un calciatore eccezionale, ma probabilmente è rimasto al Sassuolo perchè preferisce sentirsi Re in provincia, e questa per me è una mancanza di personalità. In Serie A gli abbiamo visto fare dei gol straordinari con quel sinistro, e ieri a porta vuota la passa al portiere, perchè nel momento decisivo difetti di personalità…Tu metti Joao Pedro che a 30 anni sta andando in serie B col Cagliari, ma ragazzi… Quando metti in campo una nazionale fallimentare, questo è il risultato. Mancini dice che aveva dominato il girone, ma de che sta a parlà…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il fallimento di questa nazionale si chiama Immobile, e poi il secondo è Roberto Mancini. Sono i due principali colpevoli. Nelle ultime partite contro squadre inutile l’Italia ha fatto solo due gol. L’unico che si è salvato è Verratti, perchè Jorginho non l’ha mai vista. Berardi, che sembrava il è più pronto, è stato zero…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’eliminazione è storica, e ora si partirà coi processi e si dirà che bisogna ripartire dai settori giovanili. Ma non puoi perdere contro la Macedonia… L’Italia ha smesso di giocare da quando s’è fatto male Spinazzola, ma fin dall’Europeo… Io punterei ancora su Mancini, ma bisogna metterlo nelle condizioni di lavorare su un materiale che al momento non c’è. E non è che te lo inventi in due anni…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La forma scadente di certi giocatori ti ha tolto la lucidità per fare il passaggio giusto, ma la partita l’Italia l’ha giocata. Il gol? Non so se sia colpa di Donnarumma come dice qualcuno, la palla era proprio a fil di palo… A me dispiace, ci siamo affezionati a questa squadra qua. Oggi è difficile farsi venire un sorriso, mi ha segnato la sconfitta di ieri, ho mal di stomaco questa mattina…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Quello che è successo ieri è una cosa molto particolare, è accaduto l’irreparabile. Ma se non uscivi con la Macedonia, alla quale mancavano i giocatori migliori, saresti uscito col Portogallo. Berardi? Io dopo quel gol sbagliato lo avrei cambiato immediatamente. Nel 2006 non sapevamo se mettere Toni, Gilardino o Inzaghi, ora ci basterebbe la metà di uno di quelli. Restare per la seconda volta consecutiva fuori dai Mondiali è un fatto gravissimo e fa male a tutto il calcio italiano. Da tifoso dell’Italia sono a dir poco basito da quello che ho visto, e mi dispiace che pagherà solo Mancini, che è il meno colpevole di tutti. Anzi a lui andrebbe fatto un monumento, che è riuscito a vincere un Europeo con dei giocatori scarsi…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Mancini? Non si può dire che l’Europeo lo ha vinto lui e i mondiali lo hanno perso i giocatori perchè sono scarsi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “E’ stato un disastro. Siamo stato eliminati dalla Sambenedettese, con tutto il rispetto…Abbiamo giocato una partita pessima, anche se prendere quel gol lì è stato incredibile. Ho visto Berardi sbagliare a porta vuota, salvo solo Verratti, Florenzi, Bastoni, ma il resto… Il calcio italiano è in un momento di crisi grande. Siamo sicuri che mandando via Mancini staremmo meglio? Io credo che dovrebbe essere lui l’uomo giusto per ricostruire la squadra, ripartendo dai giovani come Scamacca, Zaniolo, Frattesi, Raspadori…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il nostro calcio è in crisi da tempo, l’Europeo vinto non era il segnale di una rinascita, ma un’eccezione. Non voglio dire che la vittoria dell’Italia all’Europeo sia stato come quello della Grecia, ma insomma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’eliminazione dell’Italia è un disastro annunciato. Si confidava solo sulla pochezza dell’avversario, e invece non è bastato nemmeno quello. Ora devi fare una sorta di under 23 e capire se questi ragazzi hanno qualità. Devi fare tabula rasa e nel giro di 6-7 mesi trovare 30 giocatori su cui lavorare…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!