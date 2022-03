Veretout, offerta Marsiglia. La Roma su Hojbjerg

AS ROMA NEWS – La Roma prepara il restyling a centrocampo. Sono finiti sul mercato Bryan Cristante, che ha manifestato la propria intenzione a Tiago Pinto di non voler rinnovare il suo contratto, e Jordan Veretout.

Se per il primo è possibile una cessione in Spagna, con Monchi che lo vorrebbe al Siviglia, per il francese invece è calda la pista Marsiglia. Stando a quanto racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R.Maida) il club francese avrebbe già presentato un’offerta alla Roma.

Una cifra molto bassa, per ora: 7-8 milioni di euro messi sul tavolo per il mediano ex Fiorentina. Tiago Pinto ha già rimandato al mittente la proposta, chiedendo almeno il doppio per la cessione di Veretout. Ma siamo alle schermaglie iniziali di una trattativa che in estate potrebbe diventare molto calda.

In entrata invece, oltre a Renato Sanches, si torna a parlare con insistenza di Pierre-Emile Höjbjerg, 25 anni, centrocampista danese del Tottenham. Il giocatore, rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), sarebbe la prima scelta di Mourinho, ma per portarlo via dal club inglese occorrono 40 milioni.

Il giocatore ha una predilezione particolare per il tecnico della Roma: “È l’allenatore con cui mi sono trovato meglio”, ha dichiarato il danese dopo l’addio dello Special One. E il portoghese sarebbe ben felice di riaverlo presto con sé.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport