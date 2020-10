“ON AIR!” – CORSI: “Fonseca è un peso, con lui la Roma non può arrivare quarta”, GALOPEIRA: “Differenza enorme tra i due rigori dati”, BERSANI: “Servono ricambi, altrimenti Pedro e Micki tra un po’ saranno da buttare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “E’ stata una partita scoppiettante, un pareggio con tanti gol. La Roma pareggia sul campo dell’invincibile armata milanista, raccontata in questi giorni come la squadra più forte d’Europa. Buon risultato, in linea con l’obiettivo stagionale, e cioè il settimo posto e la qualificazione alla prossima Europa League, perchè questa per tutti era la posizione della Roma nella griglia di partenza. La partita ha dato molti spunti di riflessione, a cominciare dalla scelta di Karsdorp. La Roma non si è mai arresa, ha dimostrato personalità. Io il dubbio sul rigore di Pedro ce l’ho, mentre il rigore dato al Milan è ridicolo… In Europa League mi aspetto un altro ricco turn-over perchè poi domenica c0’è uno scontro diretto per il settimo posto…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Il Milan era raccontato come super, mentre la Roma era considerata un gradino sotto. La partita però ha detto altro, la Roma è stata all’altezza del Milan. Io tutte queste occasioni dei rossoneri non le ho viste. La nostra squadra ha giocata a calcio, ha cercato sempre il gioco, si è vista la personalità e non ha mai sentito il contraccolpo dei gol incassati. A me la squadra con margini maggiori di crescita sembra la Roma, non il Milan. La sfida Ibra-Dzeko? L’ha vinta il bosniaco, è stato molto più presente in partita, e poi lo svedese ha fatto anche l’assist per il gol di Kumbulla… Karsdorp? Lui doveva limitare Hernandez, e infatti non si è visto… Il risultato dà molta fiducia alla Roma, al di là degli scherzi sul settimo posto, in classifica c’è un gruppone…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Ringrazio la Roma che è tornata a farmi esultare, perchè al gol di Kumbulla sono tornato ad alzarmi dal divano e ad urlare. La Roma ha messo in campo tutto quello che aveva contro una squadra che non è la più forte del mondo, ma che era in grande salute e non a caso a punteggio pieno. I rigori? C’è una grande differenza tra i due, quello della Roma è generoso, ma quello del Milan è inesistente. Bennacer il piede lo allarga, mentre il contatto tra Mancini e Calhanoglu non esiste al mondo… A me la Roma ieri non solo non mi è dispiaciuta, ma a tratti mi è anche piaciuta… Ieri mi sono mancati un po’ Veretout, e la qualità di Spinazzola… Io ieri sera esco confortato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ci sono due possibili letture per la partita di ieri: si potrebbe dire che è stato un pareggio straordinario della Roma a casa della capolista. Al di là dei rigori, perchè tanto l’arbitro li ha sbagliati tutti e due. Però il risultato è straordinario, perchè la capolista è straordinaria, una squadra che non perde da oltre venti partite. Una grandissima Roma, dunque… E poi c’è un’altra lettura, che è la mia: la Roma ha preso tre gol da una squadra che non si può guardare, che è il Milan. Loro hanno due giocatori, Leao e Ibrahimovic, stop… Ma poi dico, porca miseria, ma volete attaccare…ma che avete paura di questo Milan? Come squadra è più forte il Milan perchè ha un’identità di gioco, ma la Roma come valori è superiore. La Roma può arrivare al quarto posto per la squadra che ha, ma non con Fonseca che è un peso assoluto per questa Roma…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Roma ha il miglior portiere della serie A per rendimento, ormai è oggettivo. Non dico che Mirante sia il più forte in assoluto, ma come rendimento non ce n’è di meglio. La squadra ha dato l’impressione di sapere interpretare, la partita di Pellegrini è emblematica in tal senso… Sotto alcuni aspetti si può migliorare di sicuro, penso soprattutto a Smalling. Ma fino a quando non aprirà il mercato farai fatica, ieri non avevi sostituzioni di uno tra Pedro e Mkhitaryan. Non puoi chiedergli di nove mesi di partite per 100 minuti. Mkhitaryan dopo l’ora di gioco va in ipossia…C’è solo Perez come ricambio, e ieri non c’era manco lui. Occhio che tra tre mesi, se giocano sempre loro, Pedro e Mkhitaryan li butti… Uno sforzo sul mercato lo dovevi fare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “I giocatori mi sembrano uniti, non ho visto scene strane in campo, mi sono sembrati molto concentrati. Il materiale c’è, speriamo che a gennaio si faccia qualcosa. La Roma ieri ha giocato un po’ peggio del Milan, alcuni giocatori forse non erano in forma, come Veretout o Spinazzola. Bastano due giocatori che ti stanno in giornata e la partita avrebbe avuto un altro sviluppo e un altro risultato… Ricambi per Pedro e Mkhitaryan? Fonseca potrebbe metterci Cristante e Pellegrini in quel ruolo…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Ma perchè l’arbitro non è andato a rivedere i rigori? Non capisco. Giacomelli faccia altro nella vita, ma non l’arbitro… La partita? Mi è sembrata una Roma più solida e squadra del Milan, anche se il Milan ha avuto più occasioni. Ma nell’insieme la Roma mi ha dato la sensazione di essere un’ottima squadra. Il Milan ha avuto singoli superiori, a cominciare da Leao, ma la Roma mi è sembrata più unita. Rimontare per tre volte non è facile, e questo è un dato… La Roma può crescere molto con Smalling, e lo sta facendo, non ha perso mai pur avendo già affrontato Juve e Milan, due big del campionato. La Roma può crescere, non so fino a che punto, ma in Champions ci può arrivare…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Giacomelli? La cosa comica è che sul secondo rigore non gli hanno nemmeno detto niente, perchè era palese che stesse compensando… Io però non so se è più grave Giacomelli, o questo Nasca che era al Var. Giacomelli fa dei danni inenarrabili, non è proprio capace di arbitrare. Ma non sono solo i rigori, ma anche le ammonizioni date. Un disastro. La partita è stata bella, ma costellata di errori. La Roma ha giocato una buona partita, ma meglio del Milan no… La Roma è fortissima in avanti, quando prendono palla quei tre davanti son dolori, ma in difesa lascia a desiderare. Io penso che sia Milan che Roma possono lottare per il quarto posto, hanno entrambi giocatori di qualità, anzi forse ne ha più la Roma… Per me sarà fondamentale il ritorno di Smalling, per me Ibanez anche ieri è stato deleterio…”

Franco Melli (Radio Radio): “Il secondo rigore dato da Giacomelli era compensativo, questo è chiaro…Io ho visto una buona Roma, con qualche giocatore come Pedro e Mkhitaryan sotto al rendimento abituale, ma nel complesso è stata una buona Roma. Il Milan però ha avuto più occasioni… Il migliore in campo? Per me Pellegrini, ha fatto la più bella partita da parecchio tempo a questa parte. La squadra deve ancora crescere soprattutto dal punto di vista realizzativo. Ma è una buona squadra che può lottare per il quarto posto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io ho vista poca organizzazione da parte della Roma, soprattutto sulla fase difensiva. Non so perchè abbia giocato Karsdorp. Sul primo gol non si capisce la posizione dei tre centrali… Secondo me giocare a 5 con un giocatore così in difficoltà come Karsdorp finisce per regalare sempre un uomo. Tatticamente la Roma poteva fare meglio. Io col ritorno di Smalling tornerei alla difesa a 4 con Mancini terzino. Non capisco perchè devi perdere un giocatore a centrocampo e tenere tre difensori che spesso non sanno nemmeno chi prendere…”

