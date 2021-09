“ON AIR!” – CORSI: “Roma finalmente viva, è la magia di Mou”, ROSSI: “E’ stato il primo grande ritorno all’Olimpico”, MAGNI: “Squadra costruita sull’emozione”, FOCOLARI: “Ma la difesa è da rivedere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Siamo usciti un po’ provati da una partita che anche a raccontarla è stata davvero faticosa. E’ stata tosta, è stata dura mantenersi saldi in postazione… Però quando pensi al calcio, pensi alle emozioni e a serate come questa. Chi non era tifoso della Roma e del Sassuolo si sarà divertito tantissimo ieri, s’è visto di tutto. El Shaarawy fa quel gol pazzesco, tutti corrono sotto la sud…poi palla al centro e dopo un minuto Scamacca segna una rete straordinaria. Noi non c’eravamo accorti del fuorigioco…Serata che ricorderemo a prescindere da come finirà il campionato: questo Roma-Sassuolo è il primo vero grande ritorno all’Olimpico della Roma e dei suoi tifosi…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Boga? Se giocasse sempre così starebbe nel Real Madrid o al City… Siamo a metà settembre, è chiaro, ma al momento c’è una squadra che sembra aver più delle altre? Il Milan sembra quella più rodata, ha giocatori come Leao e Tonali che stanno crescendo, ma per il resto forse bisognerebbe rivedere la griglia di partenza. Ci sono squadre che ammazzeranno il campionato? C’è una squadra nettamente superiore alle altre? Io al momento non riesco a vederla…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ieri i giocatori sembravano finalmente vivi…Da quest’anno i nostri sono quasi tutti vivi. Ieri Pellegrini nel secondo tempo ha fatto di tutto, e stranamente non ha preso la palma del migliore in campo. Gli danno 8 quando non lo merita, e ieri che lo meritava non gliel’hanno dato. Se questo è Pellegrini, allora sì che serve la firma sul contratto… Per il resto, è una magia quella di Mourinho. Quella di ieri è stata una partita da Premier League: gente che corre, che tira, gol a grappoli, occasioni, pali… una partita viva. Ma da quant’è che non vedevamo una partita del genere? Questo è Mourinho, stavolta avevi voglia di vincere e non paura di perdere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non voglio citare la partita di Parma del 2001 perchè sennò voliamo troppo in alto con la fantasia, ma ci sono partite che più di altre contribuiscono a creare quel clima, quell’entusiasmo, quel gruppo che la partita di ieri ha creato. Quella di ieri è stata una partita folle, che avevi pareggiato dopo aver segnato al 91esimo, perchè t’avevano pareggiato! Ci sono segnali, piccoli o grandi, che le cose ora stanno andando tutte nella stessa direzione. Mou si sporca le mani e non ha paura a farlo. La corsa sotto la sud è una delle immagini destinate a restare nella storia della Roma…Ieri sono tornato a casa con la sensazione che si sia messo un altro mattoncino, e che siamo più avanti nello stato di avanzamento dei lavori di quanto immaginassimo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho sta costruendo la squadra in maniera molto intelligente. Ieri la Roma non ha giocato benissimo, ma lui la sta costruendo su una promessa: quella dell’emozione. Lui sta tentando di ristabilire questo legame. E la Roma ieri ha mantenuto la promessa. Poi la Roma c’ha fatto quasi morire, ma la promessa la mantiene. In attesa di completare la squadra, perchè Mourinho ha fatto capire che a gennaio vuole vedere delle cose. Ma lui ti promette non quello, ma un’emozione, il risveglio di un sentimento. Ed è stato intelligente a farlo…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Queste partite vinte così sono più belle della altre, anche se poi sono anche quelle più sofferte. Mi ha impressionato però come il Sassuolo è andato in porta, è arrivato con troppa facilità dalle parti di Rui Patricio. Scamacca è un giocatore che mi piace molto, ma se stai vincendo al 93esimo, tu non puoi mai permettergli di tirare…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Il Sassuolo è veramente una bella squadra con giocatori di qualità, ma l’ha portata a casa la Roma. La domanda è questa: è l’anno della Roma?…Non solo i giallorossi hanno vinto, ma anche per un piccolo fuorigioco hanno annullato l’ultimo gol di Scamacca: per me questi sono segnali…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le parole di Mou sono lo specchio della partita: se avesse vinto il Sassuolo non ci sarebbe stato da ridire. La Roma ha fatto molto bene davanti, ma molto male dietro. Il Sassuolo ieri è arrivato 3 o 4 volte da solo davanti a Rui Patricio, e così non va bene. La Roma ha nove punti con merito, perchè ha subito ma ha avuto occasioni incredibili, ma non puoi dare tutte quelle occasioni agli avversari, specie quando giochi in casa. Male Ibanez, che ieri ha regalato palle agli avversari, e male sugli esterni: Vina bene quando attacco, ma male dietro. La Roma vince grazie a un gran gol di El Shaarawy. Bellissima partita, ma la difesa è da rivedere…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Voto alla Roma? Un 6,5 per come hanno portato a casa il match in una partita molto difficile contro un avversario che a tratti è stato anche superiore. Il Sassuolo è un’ottima squadra, ben allenata. A un certp momento Mou ha provato a vincerla, rischiando anche di perderla. La Roma ha bisogno però di più solidità…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io credo che la vittoria di ieri sia un segnale. E’ vero, il Sassuolo poteva vincerla, ma anche la Roma ha avuto tante occasioni per segnare. E’ stata una partita bellissima, senza tatticisimi esasperati. Alla fine è andata bene alla Roma, ma ci sta. Di Mourinho mi è piaciuta l’onestà, ha detto che poteva finire sei a sei, e ha ragione. Ma quando vinci partite come questa, sono segnali. Una volta è un caso, ma questa è già la seconda, perchè pure contro la Fiorentina si stava mettendo male e l’hai vinta…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “E’ l’anno della Roma? No, è l’anno di tutti e di nessuno. Partita bellissima per gli occhi e per il cuore, ma bruttissima per il cervello. Era difficile spiegare cosa stesse accadendo ieri per chi ama il calcio, le occasioni sono state mille ma dovute a distrazioni e sfortuna. Mi piace la Roma, molto, perchè ha varie soluzioni di gioco. Però sembrava la Roma di Zeman, perchè ha concesso molto. La velocità di Boga è stata impressionante, e Scamacca è un giocatore molto interessante. Bene il Sassuolo, che è rimasto il Sassuolo nonostante il cambio di allenatore, e bene la Roma che sta aggiungendo autostima…”

Redazione Giallorossi.net