ROMA-SASSUOLO 2-1, la magia di ElSha e la corsa di Mou: rivivi tutte le emozioni del match (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Riviviamo insieme i momenti magici e le emozioni forti di Roma-Sassuolo che si è giocata ieri sera e si è conclusa col punteggio di 2 a 1.

Questo il video con i gol del match, dallo schema perfetto su punizione che ha portato Cristante a battere Consigli, al pareggio di Djuricic, fino alla magia finale di El Shaarawy che fa impazzire l’Olimpico.

In mezzo una caterva di occasioni, di pali e di parate. Fino al brivido finale: il gol di Scamacca che aveva gelato lo stadio per qualche secondo, prima dell’esultanza finale quando la rete è stata annullata per fuorigioco.

Questi gli highlights del match: