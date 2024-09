“ON AIR!” – PIACENTINI: “A fine stagione la proprietà della Roma potrebbe essere un’altra”, FERRAZZA: “Il nome di Malagò può essere un’indicazione”, ROSSI: “Ai Friedkin non credo più”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La cosa che mi colpisce del comunicato è che loro ti dicono “volevamo tanto bene a De Rossi, ma per vincere lo dovevamo cacciare via”... Sinceramente, cari Friedkin, faccio fatica a credervi visto che doveva essere lui l’uomo che ci avrebbe portato al successo, e dopo due mesi e mezzo gli avete dato un calcio in c*lo perchè era diventato l’ostacolo tra la Roma e le vittorie. Francamente io non ci credo. Il recente passato smentisce la vostra credibilità, e dunque non credo nemmeno che la Roma non sia in vendita…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Credo che tutte queste operazioni, questo lavoro che è stato fatto negli ultimi 10-12 mesi sia propedeutico a un passaggio di mano della Roma, e credo che sia finalizzato al progetto dello stadio. Io sono tranquillo nella misura in cui la società è viva: sono stati spesi più di 100 milioni, i calciatori sono stati presi…Io penso che alla fine della stagione la proprietà della Roma potrebbe essere diversa…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma può puntare a vincere l’Europa League anche quest’anno, deve arrivare tra le prime quattro e poi te la giochi…Fra l’altro, male che ti va, giocheresti il playoff, ma stavolta non contro una squadra che scende dalla Champions… Giovedì puoi mettere dentro Hermoso, Hummels, Konè, Baldanzi e Soulè, tutta gente su cui hai investito: non mi sembra una squadra che non può battere l’Athletic Bilbao…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Nel comunicato di ieri ci sono delle bugie. Il capolavoro è stato mandare via De Rossi accollandola tutta a Lina Souloukou…ma voi davvero ve la bevete questa caz*ata? Dicono che hanno mandato via De Rossi per vincere quest’anno…io sono convinto che andremo meglio, ma come pensi di vincere quest’anno? A me questo programma, fare un triennale a De Rossi e poi a un certo punto ti accorgi che non va più bene, e prendi un altro allenatore per vincere quest’anno, sembra una grossa caz*ata…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Io da stamattina sto lavorando su chi i Friedkin stanno trattando per cedere la società…è difficilissimo capirlo, saperlo. Qualche indizio me lo hanno dato, ma non basta per farne una prova. Sicuramente il nome di Malagò potrebbe essere un’indicazione. Per me fanno questo comunicato per farci stare buoni, e qualche tifoso sembra essersi rasserenato…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il comunicato di Friedkin non mi sembra che abbia cambiato molto l’umore dei tifosi e il parere popolare. La parte su De Rossi è sbugiardarsi da soli, perchè se dici che era necessario il suo esonero per puntare ai trofei in questa stagione allora perchè lo hai confermato a giugno? Non possono essere 4 partite a farti cambiare idea…Non c’è nemmeno un riferimento al nuovo allenatore che dovrebbe portarti i trofei…non so, io questo comunicato l’ho trovato fuori luogo… Possibile allontanamento di Ghisolfi? Non mi sono arrivati segnali. Sarebbe un altro controsenso assurdo, è arrivato per volere dei Friedkin visto che la Souloukou avrebbe preferito Modesto…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “I Friedkin si prendono delle responsabilità importanti con quel comunicato perchè parlano di trofei, dunque l’obiettivo della Roma è vincere. Può essere la Coppa Italia, può essere l’Europa League, perchè lo scudetto mi pare difficile… Se dicono che la sinergia con l’Everton porterà solo vantaggi, devo credergli. Delle responsabilità se le prendono, poi bisogna vedere se saranno confermate dai fatti…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “In questo momento forse sono prevenuto nei confronti di questa proprietà, e vedo tutto negativo, ma non mi convince nulla di quel comunicato. Tra l’altro proprio nel giorno in cui annunciano l’acquisto dell’Everton. A me sta cosa non piace. Resto convinto che l’orizzonte della Roma sia un passaggio di proprietà…e in qualche misura me lo auspico pure…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Meno male che Le Fee sta migliorando la sua condizione, perchè è stato il primo acquisto del mercato e pagato quella cifra lì, ed è già finito nel dimenticatoio… Io non vedo preclusioni per nessuno, se l’allenatore pensa che Dybala e Soulè possono giocare insieme non mi sembra una cosa campata in aria. Bisogna capire se Pisilli si è ritagliato un ruolo da titolare… Su Soulè ha delle qualità importanti, ma non può prendersi la squadra in mano, deve procedere per gradi, poi magari tra due o tre mesi diventerà un titolare… Il comunicato dei Friedkin? Non so cosa hanno in mente, un comunicato del genere mi lascia in mente più di una domanda. Non so se vogliono prendere l’Everton per lo stadio, mentre a Roma non glielo fanno fare. Però c’è il paradosso dei 100 milioni e passa di mercato: perchè spenderli se poi pensi di vendere il club…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “A me del comunicato sembra tutto strano: tempi, modi, contenuto, parole…Il passaggio su De Rossi mi fa strabuzzare gli occhi: grande carriera, domani tornerà ma lo mandiamo via per vincere oggi. Mi sembra che l’unica cosa che gli interessa è lo stadio, ma pare che dal Campidoglio questi siano spariti da mesi… Io sono assolutamente sconcertato: il comunicato non chiarisce e non rassicura su nulla…”

Nando Orsi (Radio Radio): “I Friedkin hanno scritto la lettera con il loro modo di gestire la Roma, con molto distacco. Dalla lettera non trasuda nemmeno un po’ di emozione. Non so se i tifosi ci credano, la lettera rispecchia la loro sensibilità, il loro attaccamento. A me non fa nessun effetto, per me è tutto uguale a prima. È paradossale il fatto che una società come la Roma faccia scegliere l’allenatore a un procuratore…”

Redazione Giallorossi.net

