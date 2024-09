ULTIME DA TRIGORIA – Out Pellegrini, parzialmente in gruppo Le Fee. Ok Zalewski: parti al lavoro per il rinnovo

AS ROMA NEWS – Mattinata di lavoro intenso a Trigoria in vista dell’esordio in Europa League previsto giovedì sera all’Olimpico contro l’Athletic Bilbao.

Seduta individuale per Lorenzo Pellegrini, di nuovo ai box per una botta rimediata domenica contro l’Udinese: le condizioni del centrocampista non preoccupano, ma il capitano non dovrebbe partire titolare contro i baschi in coppa.

Lenti ma costanti progressi per Enzo Le Fee che oggi si è allenato parzialmente con il gruppo dopo il problema al ginocchio dello scorso agosto che si è rivelato più fastidioso del previsto.

Ok Zalewski, rientrato ormai ad allenarsi a pieno regime con i compagni: sembra essere tornato il sereno tra il polacco e il club giallorosso, con i colloqui per il rinnovo ormai pronti a ripartire.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

