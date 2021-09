“ON AIR!” – ROSSI: “La Roma è corta, fino a gennaio dovremo fare di necessità virtù”, CORSI: “La Lazio non è nessuno, e purtroppo nemmeno noi”, AGRESTI: “Mou punta i giocatori e li fa fuori senza pietà”, CATALANI: “Errori incomprensibili, così è Fonseca 2”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma ha giocato i primi 20 minuti peggiori dell’anno, sono stati inguardabili, inutile prendersi in giro. Prende gol con un cross dalla trequarti, che ti insegnano a non farlo perché non segni mai, e invece noi prendiamo gol. Veramente una cosa inguardabile…manco nei pulcini si prendono sti gol. La Roma dopo il secondo gol ha provato a scalare la montagna. Sul gol del 3 a 1 non me la sento di dire niente, perché dovevi cercare di fare gol e quando ti sbilanci in quel modo è fatale… Partita che ci lascia l’amaro in bocca. Ma dobbiamo farci delle domande. La Roma fa 3 partite e 3 punti, segna 5 gol e ne prende 6… Qualche domanda ci viene. Di sicuro c’è una certezza: la Roma ha una squadra corta. Lo sa Pinto, e lo sa Mourinho. E ora invece di fare voli pindarici, almeno fino a gennaio, dovremo fare di necessità virtù. Abraham era sfinito, e secondo me Borja Mayoral ci poteva stare, non penso sia diventato una pippa. Ma Mourinho sa molto meglio di noi cos’è meglio per la Roma… E poi c’è da parlare di Guida di Torre Annunziata, vicino di casa di Immobile. Un arbitro di Napoli, quando c’è il Napoli primo in classifica, e per il Napoli il risultato migliore ieri era la vittoria della Lazio…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questo derby può essere visto in varie maniere. Partiamo da Mourinho: spero che tutti quanti capiscano che ha parlato di arbitri per non parlare della partita. Mou non è scemo, ha capito come funziona a Roma, i fari non devono essere puntati sulla squadra ma sugli arbitri e sulla Lega. Noi gli vogliamo bene, ma le cose non stanno così. Abbiamo una difesa che non si può guardare, abbiamo tanti giocatori che dovrebbero fare i cartoni animati… El Shaarawy non ha la cattiveria di giocare il derby. Quando c’è da menare, sparisce. Abbiamo Mancini che non la prende mai, c’è Karsdorp che ci prova, ma che copre poco. Mkhitaryan ieri era un coniglietto bagnato. L’unica cosa bella vista ieri è Zaniolo, e speriamo che Dio ce lo protegga. Quella cattiveria agonistica ce l’hanno in pochi… Tu ieri hai giocato anche benino, ma perdi con la Lazio, non col Bayern…Hai perso con una squadra in crisi. E tu ci prendi tre gol…I laziali stiano tranquilli, perchè 3 gol ce li ha fattì pure il Verona. Non siete nessuno. Il problema è che non siamo nessuno anche noi…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Sono quasi sicuro che se Pedro non avesse fatto gol, l’arbitro sarebbe stato richiamato dal VAR e avrebbe dato il rigore a Zaniolo. Ma la pesantezza emotiva di un derby ha inciso, e il far passare un due a zero a un potenziale 1 a 1 ha fatto sì che Guida, un arbitro di poco spessore e carattere, non prendesse la decisione giusta. A me la Roma nel secondo tempo non è dispiaciuta, e se fosse finita 3 a 3 non avrebbe rubato nulla. Però restano degli errori difensivi molto gravi, le letture difensive diventano difficili da capire e sono pesanti ai fini dell’esito finale del match…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se andiamo a vedere i numeri della partita, la Roma forse non ha dominato, ma la partita l’ha giocata. Poi ha perso contro una squadra più o meno di pari valore, e questo può capitare. Ma le sconfitte non sono tutte uguali. La sconfitta di ieri non è come quella di Verona. L’arbitro ha fatto degli errori che incidono molto nel risultato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La sconfitta di ieri è diversa da quelle che vedevamo in passato, e non è vero che non conta niente. Anche dal ko di ieri si possono trovare spunti positivi. L’arbitro? La Roma è stata penalizzata ieri come con Maresca e come con Rapuano. La direzione di Guida non è stata all’altezza di un campionato professionistico. E poi questo Irrati che ritorna al Var…ne ha fatti più lui di danni che la grandine, e ieri si è superato. Gli errori hanno impiccato la partita: si passa dall’uno a uno al due a zero, e dimmi un po’ se cambia la partita… L’arbitro è un fattore, il fattore principale. Poi però ci sono le distrazioni della Roma, il primo gol incassato non si può vedere, forse in prima categoria si prendono gol come quello. C’è un problema di organizzazione difensiva. Però ho visto una squadra che ha provato sempre a recuperarla, e non sempre in passato era successo…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Io speravo che Mou fosse il valore aggiunto per non vedere più una squadra in balia dell’altra. La Roma per mezzora è stata umiliata da una Lazio che sembrava il Real Madrid, e questo mi ha deluso molto. E poi dovevi renderti conto che Vina non poteva giocare, è stato devastato, e Mou avrebbe dovuto inventarsi qualcosa. Su quella fascia dovevi renderti conto che eri perdente. E infine l’arbitro, ha fatto i suoi grossi errori, su Zaniolo c’era abbondantemente fallo. Poi mi dai quel secondo rigore, che secondo me non c’era, che però mi cambia poco. L’errore su Zaniolo è grave, perchè cambia la partita. Ma l’errore più grave è stato concedere mezzora alla Lazio, che in quei minuti c’ha devastato. Non puoi permetterlo. Hai regalato mezzora e poi è difficile riprenderla, perchè ti esponi al contropiede. Sono questi gli errori che non capisco, da Mou certe cose non me le aspetto, altrimenti è Fonseca 2 la vendetta…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Per me la gomitata di Leiva c’era, quella di Pellegrini no. Pellegrini non ha dato mica gomitate, appoggia il gomito sulla spalla. Leiva invece colpisce sul volto Mkhitaryan…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma è stata solo Zaniolo. Gli altri attaccanti sono stati dei fantasmi: El Shaarawy zero, Mkhitaryan zero… Pedro è ancora un grande giocatore e vi svelo un retroscena: nella Roma è stato Mourinho a mandarlo via, la società lo voleva tenere e mandare Perez a fare esperienza. Questa è la verità. Mourinho ha totalmente bocciato Villar e Diawara perchè hanno rifiutato delle offerte, e ora in qualche modo gliela fanno pagare… Guida? Doveva espellere Rui Patricio sul primo gol della Lazio. Mancini mi sta deludendo, commette troppi errori…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “E’ stata una grande partita. Io non penso che l’arbitro abbia sbagliato. Per me il rigore di Hysaj non c’è. Mourinho dice che Leiva andava espulso, ma allora era giusto anche espellere Pellegrini! Ma allora mettiamoci d’accordo… La Roma secondo me ha fatto un’ottima partita, anche se dietro ha regalato troppo. La Roma ha giocato, ha costruito, e poi ho visto un grande Zaniolo, ha fatto tutto lui… Pedro nella Roma avrebbe fatto molto comodo, soprattutto dopo aver visto Mkhitaryan ieri. Averlo scaricato in quel modo non ha senso. Mourinho mi sembra che si impunti sui giocatori, li prende di mira e li fa fuori senza pietà. Sui centrocampisti si sta facendo un danno, perchè arriverà un momento in cui Cristante e Veretout dovranno rifiatare, e Villar e Diawara giocheranno senza avere un minuto nelle gambe. Fra l’altro non parliamo di due che non possono giocare, l’anno scorso Villar sembrava diventato il nuovo profeta del calcio. Che ora non possa nemmeno andare in panchina, francamente mi sembra impossibile…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho è un mago della comunicazione. In una partita giocata peggio dell’avversario, lui dice che la Roma ha dominato in un derby dove ha giocato meglio la Lazio. La Lazio ha avuto clamorose occasioni, la Roma ha segnato solo su calcio piazzato. Il Var? In occasione del possibile rigore su Zaniolo è una di quelle occasioni sul quale il VAR non può intervenire, perché il fallo dipende dall’entità della spinta e solo l’arbitro può decidere qual è stata l’intensità…”

Tony Damscelli (Radio Radio): “Guida è un arbitro modesto, e secondo me quello su Zaniolo era rigore. Per me nessuno ha dominato, è stata una bella partita. Non sono d’accordo con Furio, la Lazio non ha avuto più occasioni, la Roma ha avuto tante occasioni, ha preso il palo. Reina ha fatto grandi parate… Zaniolo ala destra è una bestemmia, deve giocare centrale e andare dove vuole. Ma lui deve imparare a essere professionista, e non può fare quel gesto uscendo dal campo. Se fossi il Giudice Sportivo gli darei un mese di squalifica, e se fossi in Friedkin lo multerei…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se non c’è quel rigore su Zanuolo, io rinuncio…E’ un rigore doppio! Lo spinge e lo aggancia col piede! Ma come fa a non essere rigore quello… E se il regolamento è quello, andava espulso anche Leiva. Io mi arrendo. Se quello non è rigore, avete vinto per distacco… La Roma ha giocato, ha fatto gioco, secondo me è stata la miglior Roma del campionato. Salvo poi pagare tutti gli errori fatti a inizio partita…”

Redazione Giallorossi.net