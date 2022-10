“ON AIR!” – FERRETTI: “Parlare di sfortuna è nascondere quello che sta accadendo”, MAGNI: “Questa Roma in Italia seconda solo a Milan e Napoli”, MORONI: “Cristante non è De Rossi, Mou sta sbagliando”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma nella migliore delle ipotesi arriverà seconda nel girone, quando all’inizio era la peggiore delle ipotesi. Se avessimo fatto un sondaggio non solo tra i tifosi della Roma, solo i laziali più accesi avrebbero pronosticato che dopo tre giornate i giallorossi avrebbero rischiato di non qualificarsi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma è una squadra così, si sprecano occasioni e l’unico che gioca a calcio è Dybala. Il problema è un altro: ma come mai Abraham e Zaniolo non ci stanno più? Abraham non può sparire dalla squadra titolare, ma se non si riprende questo non gioca più, perchè Mou ti dà un paio di occasioni e poi ti toglie. E secondo me adesso non gioca più. Zaniolo si è fatto fuori da solo: non riesce a sfondare la porta, e alla fine ha fatto un fallo di reazione alla partita. Ci sono ancora 20-30 partite, ma le prospettive non sono buone. La Roma non è una grande squadra…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Alla Roma mancano i gol degli altri attaccanti, segna solo Dybala. Siamo veramente alla ricerca dei gol perduti. Mi trovo nella difficoltà di commentare il paradosso di una seconda sconfitta casalinga al termine di una prestazione dove il pareggio sarebbe stato più giusto, ma anche con una vittoria non avresti rubato niente. Perchè nel secondo tempo la Roma ha avuto tante occasioni. Cristante? Mi sento di criticarlo per il gol sbagliato, ma mai per l’impegno che mette in campo. Il secondo gol del Betis non si può guardare, Spinazzola fa una cosa che non si può vedere su un campo di calcio a certi livelli…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma ha perso una partita importantissima che condizionerà, volenti o nolenti, una parte della stagione. Io ieri ho visto una Roma che ha giocato una buona partita, che ha creato occasioni da gol contro una buona squadra. La partita la potevamo vincere, il pari sarebbe stato più giusto, e abbiamo perso per una serie di difetti cronici che ci portiamo dietro. Ora guadagniamoci questo spareggio, e non è detto che non passi. L’obiettivo della Roma quest’anno è di arrivare tra le prime quattro. E per come l’ho vista io, ma magari l’ho vista male, questa è una Roma che nel campionato italiano sta dietro solo a Milan e Napoli. Le altre non giocano meglio, e quelle che giocano meglio non hanno l’organico per arrivarti avanti. Quindi serriamo i ranghi…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Il rinnovo di Zaniolo? E’ un discorso che va sulla lunga, bisogna capire se costruire la Roma del futuro su di lui. Giusto farsi delle domande, ma forse è prematuro farlo. Per Mourinho Zaniolo è un giocatore imprescindibile. A me non sembra avere un problema fisico, mi sembra che fatichi a trovare un posto in questa Roma…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Con questo Ibanez penso che la Roma possa permettersi la difesa a quattro. Io non so che tipo di regista vuole Morinho, io sinceramente vorrei un regista classico. Su Cristante ha sbagliato Mourinho, ieri doveva riposare, ha giocato sempre, anche con la nazionale, e in mezzo serviva qualcosa di più frizzante. Mourinho avrebbe dovuto mettere molto prima Camara o Bove. Più che il gol, ha sbagliato tanti stop e passaggi. Lo devi far riposare, perchè Cristante non è De Rossi. Si parla tanto di Pellegrini, ma ieri che non c’era si è sentita chiara la sua mancanza: Dybala non può fare il lavoro che fa lui in mezzo al campo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Usare il termine beffa o fortuna e sfortuna è nascondere un po’ quello che sta succedendo alla Roma. La Roma ieri ha perso la quarta partita su undici giocate, una ogni tre quasi, e non è un bell’andare. Solo quattro volte non ha subito gol, come si alza l’asticella dei valori finisci per subire qualcosa. La situazione non è serena, ci sono giocatori che se non si chiamassero come si chiamano, dovrebbero restare fuori a guardare. In questo momento Abraham e Zaniolo non sono presentabili, e forse dovrebbe giocare qualcun altro al loro posto, almeno per il momento… Quando vedo Dybala fare il mediano vuol dire che c’è qualcosa che non va, perché lui non può e non deve fare il mediano, e allora c’è da rivedere qualcosa anche dal punto di vista tattico…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La lettura è semplice: la Roma ha provato a fare la solita partita, lasciando palla agli avversari e provando a ripartire, ma loro la palla non te l’hanno ridata più. Il Betis ha una qualità media, Guardado è un buon soldatino, Canales ha un buon piede, è bastata una squadra di qualità media per metterti in grandissima difficoltà. La Roma nel secondo tempo qualcosa l’ha creata, il problema è che non segni. La cosa preoccupante sono le parole di Dybala, quando dice che Mourinho gli aveva chiesto pressing e loro non ci sono riusciti: ma ragazzi, come puoi fare pressing se sei lungo 60 metri in campo… Leggo dei 6,5 a Ibanez, ma lui ha impiegato un’ora a capire che Luiz Enrique aveva solo il sinistro…Il problema è che hai tre centrali e due mediani lentissimi, e se trovi una squadra di qualità il pallone rischi di non vederlo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io questo disastro che ha visto Stefano (Carina, ndr) non l’ho visto. E’ vero che sei troppo lento in mediana per pensare di andare a pressare l’avversario, ma la Roma nel primo tempo poteva chiudere in vantaggio, perchè l’occasione di Zaniolo non ti capita quasi mai: un tiro a porta spalancata da tre metri. Nella prima parte del primo tempo hai avuto delle difficoltà, ma nel secondo il Betis ha giocato solo per il pari. Il problema della Roma è soprattutto il fatto che davanti i giocatori non ti fanno la differenza nel momento decisivo. Non ho capito bene il motivo dell’espulsione di Zaniolo, Pezzella ha menato tutta la partita e l’ha fatta franca…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Voto alla Roma? Cinque e mezzo, ma anche sei meno, perchè cose buone le ha fatte. Mou dice che il Betis è più forte della Roma, io non ne sono così convinto. Ieri due giocatori messi male davvero, che sono Spinazzola e Zaniolo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Alla Roma do sei, poteva vincerla e alla fine l’ha buttata. Il Betis è una squadra forte, ma la squadra deve interrogarsi su come gestisce i momenti decisivi. Zaniolo? Se certe cose gli succedono spesso, allora non va bene. Io non so se il Betis sia più forte della Roma, forse no, ma è una squadra competitiva, al momento in Spagna dietro solo Real e Barcellona…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Zaniolo? Un giocatore professionista non dovrebbe comportarsi come spesso fa lui. Pezzella lo avrà pure marcato duro, ma è un difensore che si conosce, si sa. Il Betis ha giocato meglio, ma le occasioni migliori le ha avute la Roma, che non ha saputo sfruttarle. E poi ha fatto degli errori. Partita giocata con due ottiche: quella generale dice che c’è stato impegno, ma la Roma ha fatto errori nei momenti decisivi…”

