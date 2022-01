“ON AIR!” – ROSSI: “E’ dura in campionato, la Coppa Italia può diventare stimolante”, MAGNI: “Subito il rinnovo di Zaniolo, evitiamo un caso Vlahovic”, FOCOLARI: “E’ evidente che la Roma sia rinforzata sul mercato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La possibilità di battere il Lecce e di affrontare l’Inter fuori casa nel quarto di finale a gara secca è un’occasione per la Roma. Per quanto riguarda il campionato, mi pare evidente, l’attuale situazione di classifica ti dice che, se non è finita, sarà quantomeno difficile emozionarsi. A Milano in Coppa Italia avresti tutto di guadagnare e niente da perdere, e la cosa non mi dispiacerebbe. Se superassimo lo scoglio del Lecce, avremmo una possibilità ardua ma molto stimolante…”

Luca Fallica (Roma Radio): “L’eventuale quarto di finale con l’Inter, per i nerazzurri potrebbe essere un fastidio la Coppa Italia. Noi non dobbiamo perdere di vista nessun obiettivo, non lo abbiamo mai fatto, anche se spesso abbiamo affrontato certe partite con poca attenzione…Occhio al Lecce però, ha giocatori che potrebbero giocare in Serie A. Ora è al quinto posto, è una squadra che fluttua tra la A e la B. Per intenderci, il Lecce non è tanto meno forte dello Spezia…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho dice no all’Everton? E dove sarebbe questa grande notizia, dove sarebbe questa esplosione di gioia? Non capisco… Se lo chiamasse il Liverpool o il Real Madrid e dicesse di no, sarebbe tanta roba, ma l’Everton… dove sarebbe la soddisfazione del tifoso della Roma per questo? L’errore dell’arbitro di ieri? Con noi sono anni che gli arbitri sbagliano. Ma dire che senza gli errori di quest’anno la Roma sarebbe in lotta per il 3-4 posto sarebbe avallare una delle peggiori campagne acquisti della storia… Diciamo che i Friedkin devono comprare i campioni, cominciamo a lottare per il primo posto, poi vedi come facciamo le battaglie con gli arbitri…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “L’arbitro che chiede scusa in mezzo al campo, l’Aia che manda una lettera di scuse al Milan dopo pochi minuti dalla fine della partita…secondo me è una cosa vergognosa. Commentatori che parlano della classe di Pioli, ma lui fa la stessa cosa che ha fatto Mourinho, e a lui lo hanno attaccato. Ma questo discorso esula dalla campagna acquisti fatta dalla Roma, che non è stata assolutamente soddisfacente: avevano detto che avrebbero fatto una squadra all’altezza di Mourinho, e non lo hanno fatto… Agli arbitri chiedo solo di darci il nostro…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Zaniolo incedibile? Se arriva qualcuno con 80 milioni, allora diventa cedibile. Ma se per te è incedibile, anche davanti a un’offerta di 50 milioni dovresti dire no. Se invece per la Roma il giocatore è cedibile, allora potrebbe essere venduto a una cifra adeguata al valore del calciatore adesso, che starà sui 40-45 milioni. Io vorrei capire cosa pensa Mourinho di Zanaiolo, ma anche di altri rinnovi. Sono tanti i grandi giocatori che adesso adottano questa strategia e vanno a scadenza. E io il suo contratto glielo rinnoverei subito per evitare di andare incontro a un altro caso Vlahovic…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma quando ha provato a far sentire la sua voce, non ha ricevuto scuse dagli arbitri, ma duri attacchi. Se davvero l’Aia avesse fatto le sue scuse al Milan per quanto successo ieri, sarebbe gravissimo. Spero che non sia vero. Un conto è ammettere l’errore, che c’è stato, un conto sono le scuse. Un prezzo per Zaniolo? Per quanto mi riguarda, non scenderei mai sotto ai 60 milioni di euro, non può valere meno di Chiesa…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Zaniolo? Non voglio dare nessun giudizio, qualsiasi cosa dicessi, potrei sbagliare. Prima dell’infortunio era un prospetto di campione, ora come si fa a dare un giudizio. La salute è un fatto mentale, e secondo me lui ancora di questa cosa ne risente…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Una squadra che vuole crescere non vende Zaniolo, ma Vereotut, che più di quello non può andare. Zaniolo invece non si sa dove può arrivare. Così come Felix, che io non venderei. Si è mangiato due gol domenica, ma ha appena due presenze in Serie A. Il problema ora è che sei incatenato a uno che non se ne vuole andare, che è Diawara. Ma chi ti dà i soldi per Diawara, o anche per Fazio… Sono deluso dal difensore argentino, da Santon. Ma uno sportivo che rifiuta di fare il proprio lavoro pur di mantenersi lo stipendio, per me diventi il nulla a livello sportivo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma ha fatto diverse cessioni e sono arrivati giocatori stimati come Maitland-Niles e Oliveira. Ora sembra che se va in porto la cessione di Diawara la Roma possa prendere Kamara… ”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se la Roma si è rinforzata? La squadra ha perso giocatori che non giocavano mai e hai messo dentro Oliveira che è un calciatore che può darti una mano, eccome. Del terzino non tengo conto, perchè si deve ancora inserire, però è un’alternativa per Karsdorp. Per me l’inglese non sarà un titolarissimo, e credo che Karsdorp continuerà a essere la prima scelta di Mou, almeno come terzino in una difesa a quattro…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Tra Diawara e Kamara c’è una bella differenza… Mi domando ora chi sia il terzino titolare per Mourinho, se Karsdorp o Maitland-Niles… La Roma comunque è ovvio che si sia rinforzata perchè ha dato via giocatori che non giocavano mai, e ha inserito due giocatori che ora stanno facendo i titolari.. Oliveira promette di giocare sempre. Se da lui ci aspettano cose da pazzi, secondo me si sbaglia. Ma è un calciatore intelligente, preciso, sa giocare a pallone, ed è un titolare. Quindi la Roma è chiaro che si è rinforzata…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Per me tra Maitland-Niles e Karsdorp cambia poco. Sergio Oliveira invece mi piace, determina, ha personalità. Poi non so se giocherà sempre come domenica, perchè non ha avuto una carriera così continua. Se poi arriva anche Kamara, ok, però non lo so… mi sembra che siano un po’ sottovalutati Veretout e Cristante…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Secondo me la Roma si è rinforzata perché gli altri Mourinho non li considerava, mentre questi si. Ora ha delle alternative in più. Al di là se questi siano migliori, gli altri non contavano per l’allenatore. Quindi è chiaro che avendo molte più soluzioni, ora la Roma sta meglio…”

