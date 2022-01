Serra, che disastro: condanna il Milan, poi scoppia in lacrime. Ibra e compagni lo consolano

ALTRE NOTIZIE – Non ce l’ha fatta a trattenere lo sconforto per l’errore gravissimo commesso nel finale di Milan-Spezia. E così l’arbitro Marco Serra, 39 anni, è scoppiato in lacrime negli spogliatoi di San Siro.

Succede tutto nel recupero della partita di campionato giocata ieri sera: sul punteggio di 1 a 1, la squadra di Pioli attacca alla ricerca del gol vittoria, e sembra riuscirci al minuto 92. Rebic viene steso al limite dell’area, la palla arriva a Messias che con un sinistro a giro batte il portiere avversario.

Peccato però che l’arbitro Serra avesse fischiato il fallo commesso sull’attaccante croato, non concedendo un clamoroso vantaggio al Milan che avrebbe portato al gol della probabile vittoria dei rossoneri. I giocatori si scagliano immediatamente contro il direttore di gara, che ammette immediatamente l’errore. Ma ormai è impossibile rimediare.

Non è tutto. Perchè il Milan non solo la partita non riuscirà a vincerla, ma addirittura sarà battuto da un gol di Gyasi al minuto 96 che arriva in contropiede. Per Serra è il colpo di grazia: l’inerzia della partita finisce per essere stata completamente decisa da un errore gigantesco.

E così il direttore di gara, al rientro negli spogliatoi, è scoppiato in un pianto incontrollabile. E a consolarlo, a sorpresa, sono stati Ibrahimovic e i suoi compagni di squadra. “A tutti capita di sbagliare”, il messaggio che i giocatori rossoneri hanno portato allo sconsolato Serra. Che ora rischia un lungo stop per l’errore commesso.