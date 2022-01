Roma, non solo Diawara: possibile una cessione “a sorpresa” per puntare su Kamara

AS ROMA NEWS – Meno di due settimane alla fine del mercato di gennaio. La Roma ha già concluso le due operazioni in entrata di cui aveva estremo bisogno, ma non è detto che non ci sia spazio per un ultimo regalo a Mourinho.

In questi 13 giorni che ci separano dal gong finale delle trattative c’è spazio infatti per un’altra cessione. I Friedkin infatti sono stati chiari con Tiago Pinto: per ogni arrivo in rosa c’è bisogno che qualcun altro gli faccia posto.

E così oltre al solito Diawara, che tentenna davanti alle avances del Valencia, è possibile che la Roma possa spiazzare un po’ tutti con una cessione a titolo definitivo a sorpresa. Lo scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina).

I giocatori per i quali sono arrivate manifestazione di interesse (ma nessuna offerta concreta) sono Jordan Veretout, che piace sia al Napoli che al Tottenham, e Carles Perez, sondato dal Cadice.

A quel punto sarebbe possibile tentare l’assolto decisivo per Kamara del Marsiglia, il grande obiettivo che ha in mente Pinto per concludere al meglio questo gennaio.

Fonte: Il Messaggero