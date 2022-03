“ON AIR!” – ROSSI: “Vitesse rivelazione dell’Eredivisie, non mi fido per niente”, MAGNI: “In ansia per Smalling, senza lui è un’altra Roma”, CATALANI: “Il derby sarà la partita della stagione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Le squalifiche di Kumbulla e Mkhitaryan in campionato possono influenzare le scelte di Mourinho in coppa. Mi aspetto loro due in campo contro il Vitesse. Senza la vittoria contro l’Atalanta, forse si sarebbe puntato tutto sulla Conference, ora invece non so se possono cambiare certe valutazioni. Qualunque scelta farà Mourinho, mi aspetto che la squadra reagisca come ha fatto contro l’Atalanta, mi aspetto una Roma che dia continuità alla sua solidità, all’intensità nell’arco dei 90 minuti, e alla voglia di non prendere gol. Della partita col Vitesse non mi fido assolutamente. E’ la squadra rivelazione del campionato olandese, che sabato ha perso con lo Sparta Rotterdam perchè aveva uomini e risorse concentrate sulla gara che deve giocare contro di noi…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Se la Roma vuole diventare una squadra importante e non per il quinto posto, ma per posizioni più prestigiose, deve trovare le vittorie di questo marzo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “A me Zaniolo dalla partita con lo Spezia sta piacendo per la continuità con cui gioca. Però lui, Pellegrini, lo stesso Mkhitaryan, devono ritrovare la strada del gol che stanno faticando a trovare… Io vengo definito mourinhano, ma per me la Roma se finisse sesta o quinta sopra l’Atalanta, avresti fatto solo il tuo. Per me non sta né in cielo né in terra che la Roma parta battuta con l’Atalanta. Non mi va giù questo senso di abbandono, di ineluttabile, che non puoi competere con squadre come Napoli e Atalanta, che non fatturano di più e non hanno monte ingaggi superiore…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Io mi prenderei per buono tutto quello che è dal sesto posto in su, e cioè migliorare il piazzamento della scorsa stagione. Arrivare davanti a Lazio e Fiorentina sarebbe un buon risultato, e non tanto per la forza delle due squadre, ma sarebbe un miglioramento per un fatto squisitamente numerico…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Abraham non mi sembra un giocatore che ha bisogno di riposare, invece Smalling sì. Io sono in ansia per lui, è uno di quelli che ti cambia la squadra se c’è o non c’è, e fargli giocare cinque partite in due settimane mi sembrano troppe…E’ confortante questo ultimo periodo dove hai preso pochi gol, speriamo di continuare. Se ti aggiusti, qualcuna la vinci e quelle che pareggi alla fine sono punti che ti ritrovi. Non perdere è importante, perchè quando ritiri fuori la testa, quel punto qua e là ti fa la differenza in classifica. Io non so con quanto realismo possiamo dirlo, ma classifica alla mano puoi dare ancora un’occhiata ai primi quattro posti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zalewski ormai lo dobbiamo considerare titolare, forse anche più di Felix, perchè se Zaniolo sta bene davanti non c’è concorrenza. A sinistra invece non c’è una gerarchia definita, e il polacco dobbiamo considerarlo come giocatore vero. Corsa Champions? Ti sarebbe bastato vincere quella partita con la Juventus, che era vinta…sarebbe stata tutta un’altra prospettiva adesso…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Mi domando se è la Roma che vedremo nelle prossime dieci partite di campionato? Ora vai a Udine senza Mkhitaryan, e poi ti giochi il derby che è la partita della stagione. Sia Roma che Lazio sembrano ora due squadre diverse, è una partitaccia vera e propria. Se fai un buon risultato a Udine, ma poi perdi il derby, poi sprofondi…Tenere fuori i diffidati? Sarebbe un’altra Roma senza Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo. Però è pure vero che sono entrambi giocatori a rischio ammonizione. Non vorrei essere in Mourinho…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha più sicurezza. Ha giocato bene contro l’Atalanta e deve avere delle conferme in queste partite. Il mercato fatto tra giugno e gennaio è da rivedere a parte Rui Patricio e Abraham. Mourinho non è uno stupido, ha dovuto prendere determinati giocatori perché doveva fare qualcosa. Queste partite devono servire per capire che livello hanno questi calciatori. Mi auguro che in estate arrivino due difensori…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Mi sembra difficile che la Roma chiuda la pratica con il Vitesse già giovedì sera. La Roma non è una corazzata, va spesso in difficoltà in queste partite, e se la dovrà giocare tra andata e ritorno. La difesa della Roma è ottima, ha dei buoni giocatori, e se Rui Patricio non ha preso gol per tante partite è anche merito dei difensori…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Il Vitesse non è da prendere sotto gamba. La Roma sta dando dei segnali importanti con Abraham e con altri giocatori. Mourinho sta cambiando idea su alcuni csalciatori che aveva giudicato come inutili. Un esempio è Kumbulla, che è un buon difensore. La lezione di Bodo deve servire con il Vitesse, se una squadra è ben preparata può gestire con capacità sia andata che ritorno. Mourinho in alcune partite ha aumentato la pressione sui calciatori…”

