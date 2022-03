AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 8 marzo 2022:

Ore 13:25 – KARSDORP IN CONFERENZA CON MOU – Sarà Rick Karsdorp il giocatore che parteciperà alla conferenza stampa di domani insieme a Mourinho alla vigilia di Vitesse-Roma. L’inizio della conferenza è previsto per le 18:45.

Ore 10:30 – VITESSE-ROMA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE – L’andata degli ottavi di Conference League, Vitesse-Roma, sarà affidata al polacco Paweł Raczkowski. Gli assistenti saranno i connazionali Radosław Siejka e Adam Kupsik, mentre il quarto uomo sarà Tomasz Musiał.

Ore 9:30 – EN-NESYRI IL RINFORZO CHIESTO DA MOU – Mourinho vuole Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino del Siviglia, come prossimo rinforzo per l’attacco. Gli spagnoli chiedono 40 milioni di euro, ma la Roma sembra aver già fatto una valutazione del suo cartellino: a Trigoria, per il giocatore, sono disposti a spendere fino ad un massimo di 30 milioni di euro. (todofichajes.com)

Ore 9:10 – TOTTI COME MALDINI, MOU CI SPERA – Nuove voci sul ritorno nella Roma di Francesco Totti. Qualcosa si sta muovendo: i Friedkin ne sono affascinati, Pinto lo stima, Mourinho vorrebbe accanto una persona così forte al suo fianco come l’aveva avuta già in esperienze passate. (Leggo)

Ore 8:45 – KLUIVERT AL NIZZA, LA ROMA INCASSA – Si avvicina il riscatto automatico di Justin Kluivert al Nizza, con la Roma che si prepara a incassare altri soldi da reinvestire sul mercato estivo…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – IN 1200 A VITESSE, DERBY SOLD OUT – A volare in Olanda, in vista della gara degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse, saranno circa 1200 i tifosi giallorossi. Procede spedita anche la vendita dei biglietti per il derby: i romanisti sono al momento 35mila, la sensazione è che si arriverà facilmente al “sold out”, con la capienza fissata ancora al 75%. (Gazzetta dello Sport)

