Verso Vitesse-Roma: le ultime in vista della gara di Conference League

AS ROMA NEWS – Meno due alla partita di andata degli ottavi di finale di Conference League. La Roma si allenata oggi a Trigoria sotto a un vento gelido che ha sferzato i calciatori giallorossi.

Per la trasferta di giovedì pomeriggio alle 18:45 Mou prepara una Roma molto simile a quella vista contro l’Atalanta. Non ci sarà spazio per il turn-over: lo Special One tiene molto alla competizione e punta ad arrivare alla finale di Tirana. Per riuscirci dovrà superare ancora diversi scogli, il primo si chiama Vitesse.

Gli olandesi sono una formazione giovane e poco esperta, che in campionato vivacchia tra il sesto e il settimo posto, e che punterà tutto sulla competizione europea. Per il Vitesse sarà la partita dell’anno. L’ambiente sarà molto caldo, e lo stadio sarà tutto esaurito per la seconda volta in stagione: era successo solo per la sfida contro il Tottenham, vinta dagli olandesi per 1 a 0 grazie a un gol di Wittek. Rafforzate le misure di scurezza con personale aggiuntivo all’interno dell’impianto.

Mourinho dunque dovrà attendersi un Vitesse particolarmente battagliero, pronto a giocarsi la gara della vita. La Roma si schiererà ancora con il 3-5-2, e in difesa dovrebbe essere confermato Kumbulla dato che l’albanese salterà la gara di campionato di domenica per squalifica.

Spera in una maglia anche Sergio Oliveira, ma al momento è difficile che Mou voglia rinunciare al terzetto formato da Pellgrini, Cristante e Mkhtiaryan. A sinistra invece c’è l’unico vero dubbio di formazione: Zalewski sta meglio ma dovrebbe essere tenuto a riposo. Vina ed El Shaarawy si contendono una maglia, col Faraone che garantirebbe una spinta maggiore alla squadra. Più attardato Maitland-Niles, destinato a tornare all’Arsenal a fine stagione.

In attacco invece Zaniolo e Abraham non hanno rivali. Shomurodov non entra nemmeno quando ad uscire sono i due titolari, Carles Perez non convince ed è penalizzato dal modulo e l’unico a vedere più spesso il campo è il giovane ed acerbo Felix. In estate servirà tornare sul mercato anche per rinforzare il reparto avanzato.

Giallorossi.net – A. Fiorini