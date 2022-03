Zaniolo, la Roma punta al rinnovo: stipendio fino a 4,5 milioni. Ma potrebbero non bastare…

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Si torna a parlare del futuro di Nicolò Zaniolo sui giornali oggi in edicola. La Roma sembra intenzionata a gettare le basi per un rinnovo di contratto.

Diverse le cifre riportate questa mattina dai quotidiani: per la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), il club giallorosso è disposto a passare dai 2,2 milioni di euro attuali a 3,5 milioni.

Punta più in alto invece l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), che parla di 4,5 milioni di euro di stipendio per Zaniolo. Una cifra che però, scrive il giornale, potrebbe non bastare a convincere il talento giallorosso a rinnovare.

Dietro al calciatore c’è infatti la Juventus, il club che più di tutti vuole strapparlo alla Roma e portarlo in bianconero. Qualora Zaniolo non rinnovasse il suo contratto, la sua cessione diventerebbe molto più probabile.

