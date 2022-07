“ON AIR” – ROSSI: “Wijnaldum giocatore che sposta, se non arriva lui la Roma ne prenderà uno simile”, FALLICA: “Risibili le critiche a Pinto”, MAGNI: “Mou ci sta facendo capire che gli serve un difensore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Io penso che non abbiamo ancora capito fino in fondo il potenziale di questa rosa, sempre considerando che il mercato non è ancora concluso. E se ci saranno delle uscite, ci saranno ulteriori aggiustamenti, perchè penso che un difensore centrale potrebbe servirti… Mourinho ha le idee chiare e sta cercando di perseguire l’optimum. Vediamo se da qui a fine agosto ci saranno altre situazioni… Se la Roma dovesse davvero prendere Wijnaldum, acquisterebbe un calciatore che sposta, non parliamo di un giocatore normale. E’ il giocatore che ricuce fra centrocampo e attacco, sarebbe il profilo perfetto. Ma attenzione, se la Roma non prenderà Wijnaldum andrà su un giocatore simile, di quel livello…”

Luca Fallica (Roma Radio): “La solidità difensiva della seconda parte di stagione mi sembra rimasta. A centrocampo siamo migliorati con Matic, in attacco abbiamo perso Mkhitaryan, che non ha un vero e proprio sostituto a meno che non vogliamo mettere Dybala, ma sarebbe una cosa impropria. Ho visto un ottimo Zalewski, quello che ha fatto lui e Spinazzola sono le cose che ci servono: dribbling secco e saltare l’uomo. E’ un ritiro positivo. Ci mancano due settimane prima dell’inizio del campionato, ora c’è da trovare il modo giusto per integrare Dybala, ammesso che ci sia da integrarlo uno così… Wijanldum? Il target del prossimo centrocampista è uno che ti cambia le sorti del centrocampo. La vittoria in Conference ha dato più serenità a Pinto, le critiche sul suo operato sono ridotte al lumicino. Quelle che ci sono ancora sono risibile, stupide, pretestuose, mosse più dall’astio personale che per le operazioni di mercato…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Dybala? Nel momento in cui ricomincia a subire le entrate dei difensori avversari, le scivolate, i contrasti, è tutta un’altra cosa. Se tu per un mese e mezzo non vai per terra perchè non subisci un tackle, è diverso. Non puoi essere buttato nella mischia perchè hai fatto due allenamenti col gruppo, perchè questi ti entrano come dei folli, c’è agonismo, e devi riabituarti anche a quello…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Wijnaldum è più che disponibile a venire alla Roma, bisogna trovare però un accordo col PSG. Sarebbe un rinforzo molto importante, è un giocatore forte che non ruba l’occhio per qualità. E’ un giocatore di livello alto in tutti i ruoli del centrocampo, li ha ricoperti praticamente tutti. Nella Roma ci starebbe benissimo accanto a Matic. Per ora Mourinho tiene lo stesso assetto tattico con cui ha concluso lo scorso campionato, ma il ritorno alla difesa a quattro non è da escludere… Nei tre di difesa, Mou in queste partite ha sempre messo un fuori ruolo: Calafiori, Bove, Vina… Vina ha faticato nella sua posizione abituale, figuriamoci in quella. E’ sembrato un pesce fuor d’acqua. Mou ci sta facendo capire che se non vogliamo di vedere un fuori ruolo là, serve un altro difensore centrale… La Roma quest’anno deve assolutamente arrivare in Champions, per poi provare a vincere il campionato l’anno prossimo…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “L’acquisto di Dybala, l’annuncio dello stadio a Pietralata, l’uscita dalla Borsa che porterà dei vantaggi. Ci buttiamo dentro pure l’Adidas…insomma, è proprio un periodo felice per la Roma e la nuova proprietà… L’arrivo di un top player come Dybala mi fa pensare al sogno di Totti e De Rossi, che era quello di avere dei campioni all’interno della Roma per cercare di vincere qualcosa…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma favorita per la Champions? Al momento sì. L’arrivo di Dybala fa la differenza e sposta gli equilibri, secondo me ora la Roma è favorita sul Napoli per un posto in Champions. Dietro le prime tre ora c’è la Roma, la situazione del Napoli è preoccupante: ha perso Insigne, Mertens, Koulibaly, che pensa di rimpiazzare con Ostigaard e Kim…il ridimensionamento è evidente. Dopo la Roma non c’è il Napoli, ci sono Napoli, Lazio e Atalanta…”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Vina e Shomurodov ormai hanno poche chance. Spina è tornato, Zalewski ha dimostrato di essere un titolare. Vina ha un atteggiamento positivo, e spero che trovi una sistemazione. Shomurodov ha deluso tantissimo, e spero che Solbakken possa sostituirlo perchè ha qualità e quantità…La Roma sta cercando calciatori di alto livello che siano a basso costo: la vicenda Dybala ormai è chiara, e quella su Wijnaldum potrebbe essere molto simile nonostante la differenza di età e del tipo di giocatore. È chiaro che quando vai a sfiorare queste società, ti trovi davanti ad un ingaggio notevole e riesci a portare a casa l’operazione solo se c’è la voglia di collaborazione da parte del club…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Wijnaldum non è un giocatore di facile gestione. Se viene a Roma, Mourinho darebbe grandi garanzie in questo senso. Nonostante questo però non è un profilo che il club si può permettere e che serve alla squadra…”

