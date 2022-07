CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 25 luglio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – ZAGADOU, LA ROMA RIFLETTE – Sono ore di riflessione quelle di Tiago Pinto su Dan-Axel Zagadou (23). Il difensore è stato proposto alla Roma, ma i problemi fisici del giocatore non sembrano convincere il club di Trigoria, alla ricerca di un difensore mancino da aggiungere alla batteria dei centrali. (La Repubblica)

Ore 9:20 – SCHOUTEN L’ALTERNATIVA A CENTROCAMPO – La Roma sta facendo all-in su Wijnaldum, ma continua a tenere d’occhio il profilo di Jordy Schouten (25) centrocampista belga del Bologna che può rappresentare un’occasione di mercato. (Il Messaggero)

Ore 8:35 – VINA E SHOMURODOV IN VETRINA, MA… – La Roma sperava di mettere in vetrina Matias Vina (24) e Eldor Shomurodov (26) in questo ritiro portoghese ma i giocatori non sono riusciti a dare i segnali attesi. Il terzino non ha offerte, l’attaccante ha qualche richiesta in prestito. Pinto aspetterà gli ultimi giorni di mercato per decidere. (Corriere dello Sport)

Ore 8:20 – AVANTI TUTTA PER WIJNALDUM – Sprint finale per Georgino Wijnaldum (31) da parte della Roma. Il PSG apre al prestito, ora manca veramente poco alla fumata bianca…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

