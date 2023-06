“ON AIR!” – ROSSI: “Belle le finali, ma serve la Champions per tenere la Roma a un certo livello”, PIACENTINI: “Colpa degli arbitri se non siamo lì”, NARDO: “Scamacca? Io non ci credo”, FERRETTI: “Prendiamo quello che possiamo permetterci”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il fatto che la Roma debba fare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno è il segreto di Pulcinella. Più passa il tempo e più diventa una roulette russa. Sento dire che Pinto non sa vendere, che non è possibile che Perez, Villar, Vina e Kluivert non li vuole nessuno. Ma il fatto che tu stai con l’acqua alla gola e hai necessità di vendere lo sanno anche quelli che vorrebbero questi giocatori. E allora che fanno? Ti offrono la metà del loro valore…Una cessione importante risolverebbe il problema, non saresti più sotto scacco. Tutta sta roba qua le sapevamo anche prima. Le coppe sono importanti, è bello festeggiare, ma purtroppo con il calcio di oggi per tenere la squadra a un certo livello bisogna giocare la Champions. E non basta farlo una volta, devi andare regolarmente la Champions, e con quei soldi ti ci costruisci uno zoccolo duro di squadra. Se invece continui a fare la Conference, l’Europa League, fai la finale, tutto bello, ma poi alzi la testa e dici: “E mo i soldi per fare il mercato?“. Questa è la cruda realtà…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma non è in Champions perchè ci sono stati dei fattori esterni, oltre che interni, che glielo hanno impedito… Io vado a rivedere le ultime sei partite e noto magagne grosse dal punto di vista arbitrale. Poi certo, ci sarà pure chi ti dice: “Eh ma se Belotti fa zero gol, come pensi di andare in Champions?”. E anche questa è un’analisi che va fatta. Per me però hanno influito più gli arbitraggi delle ultime partite…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Leggo che il grande colpo potrebbe essere Scamacca, che è un ragazzo da stimare, ma tecnicamente non so quanto sia importante, per me non è un profilo da Roma. Ma se questo è stato deciso…Questa è la Roma, io non vedo sogni di gloria. Almeno per ora. Però vanno sempre messi i puntini di sospensione con i Friedkin, perchè loro hanno sempre tirato fuori il colpo, prima Mourinho, poi Dybala… Ci vogliono giocatori importanti, non c’è niente da fare…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Berlusconi? Sono stato un suo avversario politico, ma umanamente era una persona molto simpatica, era in grado di avere empatia con il suo interlocutore. Secondo me lui aveva un debole per la Roma, e credo abbia fatto più di un pensiero per prenderla….”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma è una società che non comunica: non lo fanno i Friedkin, non lo fa Pinto, non lo fa Mourinho… ci provano dall’ufficio stampa, ma sono sempre cose molto filtrate. A me piacerebbe sapere che cosa si sono detti con Mourinho e quali sono gli obiettivi a cui si può aspirare la prossima stagione. Spero che qualcuno prima o poi ce lo dirà…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Scamacca? La Roma non può prendere ciò che vuole, ma quello che si può permettere. Io non penso che Scamacca sia il miglior centravanti che ci sia, ce ne sono tanti più forti di lui, ma è uno di quegli attaccanti che possono essere presi. E’ un giocatore che in qualche modo ti farebbe comodo. Io non farei carte false per prendere Scamacca, ma qualcuno lì lo devi prendere. Io però mi fido poco dei nomi che emergono con grande chiarezza, penso che sia uno dei nomi, ma non so se è il nome…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Magari sarò smentito clamorosamente, ma non posso credere che la Roma per risolvere l’annoso problema del centravanti e della mancanza di gol, vada a prendere uno che ha fatto tre gol in Premier League…Io Scamacca lo vedo al posto di Belotti, qualora dovesse essere ceduto, o addirittura come terzo centravanti in rosa, ci sono squadre che ce l’hanno. Ma che l’uomo della provvidenza, che ti possa risolvere i problemi in attacco, sia Scamacca, beh no, io non ci credo…”

Alvaro Moretti (Radio Radio): “Scamacca? E’ un giocatore ancora da dimensionare, forse sembra più forte di quello che è. Il dubbio è che possa essere il giocatore giusto, la Roma con lui non prende uno sfonda-reti, alla Roma serve uno da 20-25 gol. Sono quei gol che gli sono mancati per arrivare in Champions, e deve trovarli sul mercato. Li potresti trovare col gioco, ma Mourinho non mi sembra intenzionato a cambiare gioco.

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Scamacca? Allora pensi a Abraham titolare quando guarisce dall’infortunio… Belotti ormai è una seconda-terza scelta per un attacco di un certo livello. Scamacca ha avuto infortuni, non è stato titolare nel West Ham. Ben venga, ma forse c’era da aspettarsi qualcosa di più…”

Redazione Giallorossi.net

