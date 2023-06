Pinto accelera per Scamacca: viaggio a Londra nelle prossime ore, previsto un incontro con i dirigenti del West Ham

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto fa sul serio per Gianluca Scamacca. Il general manager, rivelano Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, partirà per Londra nelle prossime ore.

Di certo non una vacanza, ma un blitz di mercato per provare a mettere i primi importanti tasselli per riportare l’attaccante a Trigoria.

Pinto, forte del sì del giocatore che non vede l’ora di ritornare a vestire di giallorosso, punta al prestito di Scamacca come rimpiazzo di Abraham, infortunatosi al ginocchio nell’ultima giornata di campionato.

Per questo il gm volerà nella capitale inglese, dove è previsto un incontro con i dirigenti del West Ham per capire se sarà possibile concludere l’affare con queste modalità.

AS Roma director Tiago Pinto will be in London later this week in order to advance in negotiations with West Ham for Gianluca Scamacca 🇮🇹 #WHUFC

Roma will ask for Scamacca on loan as replacement for Tammy Abraham after ACL injury.

ℹ️ Roma are also set to sign Evan N’Dicka. pic.twitter.com/lhuadv96WQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023