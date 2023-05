“ON AIR!” – ROSSI: “Orsato vecchio e ciecato, vada in pensione”, PIACENTINI: “Bicchiere mezzo vuoto”, PUGLIESE: “E’ un punto guadagnato”, CORSI: “Ancora tutto aperto per la Champions”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Classica situazione da bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno sul pari di ieri, perchè dopo i risultati di sabato la Roma aveva una grande opportunità. Così non è stato. Le scelte di Mou hanno fatto discutere. Partita bruttina, tutte e due le squadre non avevano molto da mettere sul campo. Orsato ha un’interpretazione del regolamento tutta sua: dopo la storia che non esiste il vantaggio sul calcio di rigore, ora una gomitata in bocca in mezzo al campo è fallo, quello in area no. Per lui l’area di rigore è una zona franca. Orsato deve andare in pensione, è vecchio, non ci vede, e rompe pure i cogl*oni ai varisti. Penso che sia l’arbitro che va meno al VAR, ci sarà andato tre volte in vita sua. Orsato ci aveva già levato tre punti col Milan, e ieri ce ne leva altri tre col Bologna: con quei punti era finita, a quest’ora eravamo già in Champions…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Smettiamola di dire che Orsato è il miglior arbitro italiano. A fine anno, quando andremo a contare i punti che le mancano per andare in Champions, saranno tutti quelli di Orsato. Il bicchieri di ieri è evidentemente mezzo vuoto, nonostante le scelte di Mou, la Roma la partita l’avrebbe potuta vincere con un arbitro giusto, e un centravanti che quando vede la porta la mette dentro la palla invece di tirarla addosso al portiere… Il Bologna oggettivamente è sceso in campo per non farsi troppo male, e se la Roma avesse provato a vincerla un po’ di più ci sarebbe riuscita anche nonostante Orsato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ma Cristante non può fare il centrale di difesa? Secondo me lo può fare proprio come ruolo di base, hai visto come ha giocato? Ha fatto quell’anticipo bellissimo, da difensore vero… Ieri la Roma ha giocato con sette riserve su undici, tutti a parlare di questo grande Bologna eppure potevamo vincere. Sicuri che la Champions sia andata? Siamo a due punti dal Milan, ancora te la giochi, è tutto aperto, sia in campionato che in coppa. Mourinho è un fenomeno assoluto, continuo a dirlo…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Per me i rigori erano due, anche quello su Solbakken mi sembra abbastanza netto. Sono falli che in mezzo al campo vengono sanzionati, e non capisco perchè in area non debba essere fischiato. Quello di Ibanez era addirittura clamoroso. Prendiamoci le cose buone: la partita di Tahirovic, l’ingresso di Pellegrini, il recupero di Wijnaldum. La squadra mi sembra stare mentalmente bene, lanciata verso la partita dell’anno, che è quella di giovedì. Il punto è guadagnato vista la fatica profusa giovedì scorso e la mente proiettata alla partita di ritorno. Le premesse erano tutte preoccupanti, e vista la sconfitta del Milan a La Spezia sei ancora dentro…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La Roma B, che in certi casi era addirittura C, ha avuto un’identità contro una squadra ostica. Il Bologna non è riuscita a fare la partita che voleva per merito della Roma. Per me la scelta di Mou è stata corretta, capisco che qualcuno non possa essere d’accordo, ma bisognava mettere tutto sull’Europa League, indipendentemente da come finirà giovedì. Era giusto fare così’ per un ragionamento facile facile: se vai in finale avresti il 50% di possibilità di vincere la coppa, andare in Champions e giocarti una finale di supercoppa europea. Queste tre opzioni al 50% secondo me valgono più di una rincorsa al quarto posto in campionato, che non ti dà probabilità pari al 50% di farela. Per cui giusto così…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Belotti lì davanti qualcosa in più la potrebbe fare, quello di ieri è un gol mangiato. La palla gli arriva un po’ dietro, è vero, ma devi essere in grado di assecondare il movimento della palla e calciare angolato per non farci arrivare il portiere. Solbakken? Un po’ meglio, corre tanto a vuoto, faccio fatica a decifrarlo, spesso si butta in degli spazi dove fa fatica, perchè va verso la bandierina invece di andare verso la porta. Alla fine ha chiesto il cambio lui, e questo è preoccupante: corre troppo e male, e finisce per reggere 60 minuti e non 90 come servirebbe. In prospettiva è un buon giocatore, perchè ha doti importanti, ma non so se è da grande squadra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il rapporto tra arbitri e Roma è zero proprio…A Firenze ritengono che sia un discorso chiuso, e che non ci sia nessuna possibilità di dialogo, e ognuno andrà per la sua strada con tutto quello che ne consegue. Nessuno vuole arbitrare la Roma. La gara di Leverkusen? Mou vorrà fare una partita molto chiusa. Anche ieri Belotti in una partita molto complicata non riesce a buttarla dentro, e in questa semifinale ti serve chi ti fa la giocata, e Dybala è uno che può farla…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Juventus deve essere fatta fuori dalla Champions League, lo scrivono tutti i giornali d’Italia, la pena deve essere afflittiva e per questo le daranno i punti che servono per escluderla dalle prime quattro. Il Milan ha due punti di vantaggio sulla Roma, ed è logico che l’ultimo posto in Champions se lo giocano loro due… Arbitri? Mourinho è così, sanguigno, pensa di avere sempre ragione. Quello su Solbakken non è mai rigore, quello su Ibanez poteva esserlo. Ma lui in conferenza parla solo di quel rigore evitando ogni altro argomento. Lui ha detto che voleva sempre Orsato, ieri c’era Orsato e si è scagliato contro Orsato. Questo è Mourinho, prendere o lasciare…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Il problema tra gli arbitri e la Roma è serissimo, gli arbitri sono in grande difficoltà ad arbitrare la Roma forse perchè Mou e la panchina mettono pressione. Ma questo è un tema serio che va affrontato, almeno fino a quando c’è Mourinho. Ma poi bisogna capire se la Roma ha ragione o meno a lamentarsi, perchè ieri Orsato ha fatto delle cose non da Orsato, si vedeva che era infastidito…Dybala? A me risulta che sia abile e arruolato, per me lo porta e gioca dal primo minuto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Corsa Champions? Se la Roma va in finale, quella partita la gioca in mezzo alle ultime due partite di campionato, e questo ovviamente sarebbe molto condizionante. Ieri la Roma ha giocato una partita molto buona per quello che era la condizione dell’organico, poi non l’ha vinta, ma è stata un buon allenamento in vista della semifinale di giovedì. Mou pensa di giocarsi il campionato a Leverkusen e nella finale. La Roma ieri meritava di vincere, secondo me c’era il rigore su Ibanez, e se avesse vinto avrebbe recuperato il Milan e si stava giocando il quarto posto fino all’ultimo. Io penso che se la Roma arriverà in finale mollerà il campionato, già lo ha fatto ieri, Mourinho non ha fatto giocare nessuno… Problema arbitri-Mourinho? No, è un problema Mourinho-arbitri…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Il rigore su Ibanez? Lo dice Mourinho che era rigore… Il signor Mourinho è un problema per qualsiasi arbitro di qualsiasi campionato: al Chelsea, al Porto, al Real Madrid, all’Inter…E lui contagia, intossica anche il gruppo con il quale lavora… A me della Roma di ieri non è piaciuto nulla, la partita col Bologna è stata uno spot dell’anti-calcio. C’erano i ragazzini, e allora? Sono dei professionisti. Io non vedo segnali positivi nella Roma. Vanno a Leverkusen con un uno a zero che sarà molto importante, è un buon vantaggio…”

