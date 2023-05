Roma a secco: servono due ali e un grande attaccante

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Altro che difensori e centrocampisti. La Roma per fare il salto di qualità ha bisogno di due grandi terzini, ma soprattutto di una punta che faccia la differenza lì davanti.

Con il recupero di Wijnaldum (che però va riscattato) e l’esplosione di Bove la squadra ha trovato nuova linfa in mediana, e l’arrivo di Aouar aggiunge un altro tassello lì in mezzo. In difesa la conferma di Smalling e il possibile acquisto a parametro zero di N’Dicka renderebbe più solido e completo il pacchetto arretrato.

Ma sulle fasce servono due propulsori che al momento mancano in rosa: Karsdorp è destinato a salutare, Celik può essere al massimo un’alternativa, Spinazzola non è riuscito a tornare ai suoi livelli dopo l’infortunio al tendine d’Achille, e Zalewski è un adattato.

La Roma sugli esterni è ancora troppo debole, e lì vanno cercati al più presto dei rinforzi che possano giocare come titolari. Da risolvere poi il problema in attacco: Belotti è incredibilmente a secco in un campionato che volge al termine, e Abraham non ha la cattiveria del grande attaccante.

Per questo Mourinho vorrebbe che la Roma risolvesse questo limite con l’acquisto di una grande punta. I nomi che aleggiano sono quelli di Morata e Icardi, mentre Firmino (n scadenza di contratto) non sembra avere le caratteristiche del bomber che cerca la Roma sul mercato. Molto dipenderà da quanto incasserà la Roma dalla cessione di Abraham: Pinto chiede non meno di 40-50 milioni. Se i giallorossi riuscissero a raggranellare una tale somma, potrebbero essere più efficaci sul mercato.

Giallorossi.net – G. Pinoli