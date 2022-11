“ON AIR!” – PUGLIESE: “La Juve rischia, ma altri club coinvolti”, CORSI: “Ci mancherebbe solo che paghiamo per Pallotta”, AGRESTI: “Rinnovo Zaniolo? Mou avrà un ruolo importante”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Juve? Per placare gli animi potrebbero mettere in mezzo altre squadre, squadre quotate in borsa…Vedremo. Nessuno di questi qua che stanno ora nella Roma c’entra qualcosa, e ci mancherebbe pure che paghiamo per Pallotta, sarebbe da andare a Boston… La giustizia sportiva non ha tempi lunghi, se ci saranno penalità, ci saranno quest’anno. Iscriversi a un campionato con un falso in bilancio è pesante, sarebbe stato tutto falsato…”

David Rossi (Rete Sport): “La Juve compra Rovella dal Genoa pagandolo 18 milioni, poi glielo lascia 18 mesi, e in più gli vende due Primavera (Portanova e Petrelli, ndr) che non avevano mai giocato in Serie A guarda caso per 18 milioni, così sia Juve che Genoa fanno plusvalenze. Tutti felici e contenti, tranne il senso di regolarità del campionato, perchè tramite queste cose la Juventus ha potuto iscriversi al campionato e presentarsi in Champions League…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “E’ impossibile pronosticare e dare un valore concreto a giocatori che fino alla Primavera si confrontano con campionati che non hanno nulla a che vedere con la Serie A, col calcio vero. Abbiamo visto tanti calciatori che in Primavera sembravano dei fenomeni e non sono riusciti a imporsi nel calcio dei grandi, e viceversa. Dovrebbero cambiare le regole ed evitare che dei giocatori così’ giovani possano essere inseriti nelle trattative, perché il loro valore è virtuale. Perché poi il campo ci può dire che quello diventa un grande giocatore, o che dopo due anni smette e lo troviamo a lavorare nel supermercato…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La Juve rischia seriamente una penalizzazione, è molto probabile che si riapra un processo sportivo. Sarebbe un terremoto non solo per il club bianconero, che potrebbe restare fuori dalla Champions, ma anche per il calcio italiano. Alcune operazioni la Juve le ha fatte anche in Italia, e ci sarebbero delle responsabilità incrociate che finirebbero per coinvolgere anche altre società. Chi giocherebbe nel 3-5-2 una volta che rientrerà Wijnaldum? Ovviamente l’olandese se sta bene è un titolare inamovibile, e se vuoi farlo rendere al massimo devi schierarlo in un centrocampo a tre. Questo significherebbe rinunciare a un attaccante, la coppia titolare sarebbe Abraham-Dybala, con Zaniolo come primo cambio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Dybala? Per il suo umore sarei felice che giocasse un po’, magari in finale, entra negli ultimi venti minuti e fa doppietta, così torna qui tutto contento…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “A me sta cosa di Dybala che non gioca per scelta tecnica non mi va giù. Mi domando come si fa…ok, c’è Messi, ma tu devi trovare un modo per farli giocare insieme…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Juve radiata? No, proprio no. Punita sì. Se farei il cambio tra Vicario e Bove o Volpato? Dipende in che formula. A me piace anche Falcone del Lecce. Solbakken come Delvecchio tornante a tutta fascia? Assolutamente no. La Roma sembra interessata a Johnny dell’Internacional di Porto Alegre. Mi fa venire qualche brivido a pensare chi prese la Roma da quel club qualche annetto fa… Abraham via a gennaio? Ok, ma poi la Roma dovrebbe prendere qualcuno al suo posto, e faccio fatica a pensare che ci sia pronta una soluzione…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La vicenda Zaniolo si deve risolvere adesso, nei prossimi due o tre mesi. La trattativa si gioca a molto anche su quanto la Roma creda in Zaniolo. Un ruolo importante nella trattativa può averla Mourinho. Se la Roma arriva a giugno senza rinnovo, il giocatore va ceduto, a meno che non decisa di portarlo a scadenza come fanno tanti altri club. Il mercato è talmente difficile per tutti che non dobbiamo più stupirci di niente… Di Zaniolo, Savic e Leao saranno tre vicende di cui si parlerà tanto nei prossimi mesi…”

