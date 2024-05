“ON AIR!” – CORSI: “Ghisolfi? Se dice a De Rossi “ci penso io” è finita…”, ROSSI: “Per il sesto posto potrebbe bastare vincere col Genoa”, PIACENTINI: “Dybala? Non ci farei più affidamento”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “L’Atalanta se vincesse l’Europa League potrebbe mollare le ultime due partite contro Torino e Fiorentina. Se l’Atalanta dovesse battere il Bayer, poi per me potresti giocarti casa sull’x di Atalanta-Torino… E se la Fiorentina non dovesse vincere la Conference, e con l’Olympiacos non se la porta da casa, poi se la deve giocare con l’Atalanta…Ecco perchè vi dico che è ancora presto per parlare, dobbiamo aspettare… La Roma? Potrebbero bastare tre punti, se la Lazio dovesse pareggiare sabato tu vincendo contro il Genoa domenica sera avresti la matematica certezza del sesto posto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dybala in campo per il Genoa? Non ci farei più affidamento. Ultimamente ne ha saltate troppe di partite… In teoria Roma-Genoa non dovrebbe essere una partita, tu hai un minimo di motivazioni, loro non più…con o senza Dybala te la devi portare a casa…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Mi deludono i Friedkin se presentano il ds con tutto questo ritardo. A meno che il nuovo direttore sportivo dopo dieci giorni non abbia in canna 3 o 4 acquisti sui quali stava già lavorando…Noi siamo anche tifosi e per questo non riusciamo a essere del tutto obiettivi, i nostri giudizi sono influenzati dall’essere molto partecipi…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “C’è tanta gente che parla dell’Atalanta come una squadra dopata…è sbagliato perchè non abbiamo le prove e poi perchè con l’antidoping migliore che c’è in Europa è impossibile che in otto anni non sia stato trovato niente… E’ strano che sia in queste condizioni giocando su tre fronti? Guardate che l’Atalanta stava sotto la Roma fino a un paio di partite fa, non è che parliamo di questo campionato pazzesco… Allora anche la Roma e la Lazio di Zeman si dopavano, perchè in certi periodi dell’anno volavano…Io onestamente credo alle metodologie di lavoro e alla scelta di certi giocatori in funzione di quello. E poi sono bravi anche tatticamente: l’Atalanta non corre e basta, sono bravi anche a giocare a pallone…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Pinto è stato un presuntuoso appena arrivato. Spero che questo Ghisolfi sia un minimo intelligente, che si prepari e capisca com’è Roma. Se arriva qui e comincia a dire a De Rossi “ci penso io“, è finita… Spero che la Souloukou sia forte a spiegare le cose a quest’uomo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Spinazzola? Devi uscire da certe logiche di quel gruppo di comari dello spogliatoio che fanno fare i contratti a chi dicono loro…basta farli comandare su certe cose. Tu a sinistra devi prendere un bel terzino… Le priorità sul mercato sono due esterni forti e un attaccante…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Cento milioni per il mercato? Secondo me quest’anno è possibile. Non c’è più il discorso del transfert balance, e cioè che tanto esce e tanto entra, è un vincolo che hai superato. In più non hai bisogno di fare plusvalenze. Sei squadre in Champions? In quel caso le italiane dovrebbero dividere per sei e non per cinque i soldi dei diritti televisivi, per questo mi domando se certi club non abbiano interesse a vincere le ultime partite in modo da far arrivare quarta l’Atalanta e portare solo 5 squadre in Champions…Io comunque il 22 maggio tifo Bayer Leverkusen, da Gasperini non voglio favori…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “A meno di offerte importanti, io l’anima italiana della Roma non la toccherei. Io faccio fatica a pensare che il ciclo di certi giocatori sia finito. Tanti dicono che la Roma farà una rivoluzione, ma non è facile fare la rivoluzione senza avere un budget importante da riversare sul mercato…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma e Lazio per andare in Champions devono sperare che l’Atalanta vinca l’Europa League dopo aver polemizzato sul recupero con la Fiorentina… La Roma ha tanti calciatori in prestito in ruoli fondamentali e deve ricostruire la sua rosa, e non ha nemmeno un ds che fa sul mercato. E’ tutto in mano a Lina Souloukou. Messo tutto insieme, questo crea delusione e preoccupazione…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Sia Roma che Lazio hanno sostituito gli allenatori, questo significa che c’è stato un fallimento. La possibilità che rimangano entrambe col cerino in mano è forte: ora l’odiata Atalanta diventa la squadra del cuore, tutti a tifare Atalanta…ma fino a un certo punto, perchè se arriva quarta non va bene…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La mia idea è quella di non fare più di due anni di contratto, sia ad allenatori che ai calciatori. Perchè poi i rapporti si logorano. Poi dopo se ci sono le condizioni per continuare, allora ok. Sulla Roma, quando sei salito sull’areo per prendere Lukaku pensavi di poter fare grandi cose, e invece non è andata così. Ora sembra che ci siano le macerie, devi ricostruire e non sarà facile…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!